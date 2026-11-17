„O mare greșeală, o imoralitate”, este concluzia lui Traian Băsescu, care consideră că deplasarea președintelui Nicușor Dan în Cambodgia este nepotrivită chiar și din perspectiva reprezentării europene la nivel internațional.

Fostul şef al statului Traian Băsescu a criticat, luni seară, decizia lui Nicuşor Dan de a se deplasa în Cambodgia, având în vedere incidentele de securitate care se produc în Marea Neagră, dar şi pe cea a fostului premier Dacian Cioloş de a candida pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.

Băsescu afirmă că șeful statului ar fi trebuit să rămână în țară și califică deplasarea drept „o mare greșeală” și „o imoralitate”.

Întrebat, în emisiunea „Dialoguri libere” de la TVR1, despre punctele forte și punctele slabe ale președintelui Nicușor Dan, Traian Băsescu a făcut referire la deplasarea acestuia în Cambodgia, în contextul incidentelor din Marea Neagră.

„Uite, când în Marea Neagră e război, să te duci în Cambodgia… Pe cuvântul meu că e o chestie tare”, a declarat fostul președinte, citat de TVR Info.

„M-a surprins, sigur că m-a surprins. Deci avem două săptămâni de când avem incidente tot mai dese în Marea Neagră. Ar trebui să fie acasă, ca preşedinte. Ce să faci la Francofonie? Putea să trimită un adjunct din Ministerul de Externe…”, a mai spus fostul șef de stat.

Băsescu a criticat și amploarea delegației care l-a însoțit pe președintele Dan în Cambodgia, din care au făcut parte consilierul pentru politică externă, șeful diplomației și alți reprezentanți ai conducerii țării.

„O mare greșeală, o imoralitate”

„O mare greșeală, o imoralitate”, a fost concluzia fostului președinte, care a considerat deplasarea nepotrivită și din perspectiva reprezentării europene la nivel internațional.

De asemenea, Băsescu a vorbit în termeni critici şi despre decizia fostului premier Dacian Cioloş de a candida pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.

„Acolo majoritatea sunt şefi de state, premieri ai unor ţări din Africa. Ca european, să te duci să le iei şi funcţia asta pe care o au africanii, că nu prea au multe funcţii la nivel global… o mare greşeală. O imoralitate. Prin câte ţări africane s-a dus Cioloş să-i vadă cum nu au ce mânca? Să vadă copiii fără asistenţă sanitară? Să vadă sărăcia din Somalia? Să vadă ce e în Nigeria? Deci, în câte ţări din Africa a fost domnul Cioloş ca să meargă acum să le ceară votul, pentru că majoritatea sunt ţări africane. Mi s-a părut deplasat. Probabil lui i-a băgat cineva în cap că are, n-are treabă, el trebuie să aibă funcţie. De Cioloş vorbesc”, a adăugat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), funcție pentru care candidează și fostul premier român Dacian Cioloș, a fost amânată luni, pentru un an, în contextul unor tensiuni mari din cauza disputei dintre Republica Democratică Congo și Rwanda care risca să provoace un cutremul în OIF.

În ultimele câteva săptămâni, statele francofone au încercat să găsească o soluție. Toate încercările de mediere, care se desfășoară cu cea mai mare discreție, s-au dovedit până acum fără rezultat.

Mesajul Nicușor Dan, după blocajul de la Francofonie

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a scris luni Nicușor Dan, pe pagina sa de X.

Despre Dacian Cioloș, consilierul său prezidențial pe politică externă, Nicușor Dan a spus că „a dus o campanie foarte bună, care a sporit vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un plan ambițios de reformare, revitalizare și modernizare a OIF”.

„În același timp, această candidatură a demonstrat că dispunem de capacitatea, competențele și cunoștințele necesare pentru a desfășura campanii la scară internațională”, a mai spus șeful statului.

Alegerile au fost amânate după ce Rwanda a blocat orice încercare de consens, în ciuda medierii încercate de Franța și mai multe state africane, au declarat surse la curent cu procesul de votare pentru HotNews.

Propunerea de amânare a aparținut președintelui francez Emmanuel Macron și a fost agreată de statele africane.

Louise Mushikiwabo, președintă din 2019, va mai rămâne un an la șefia organizației, dar Rwanda nu va mai avea un nou candidat în alegerile din 2027, ca urmare a înțelegerii de luni.

Dacian Cioloș a explicat luna aceasta, într-un interviu pentru publicul HotNews, care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade.

Președintele Nicușor Dan a participat, duminică și luni, la cel de al XX-lea Sommet al Francofoniei, care s-a desfășurat în Cambodgia, la Phnom Penh.

Șeful statului s-a deplasat în Cambodgia cu o aeronavă privată închiriată de la compania aeriană Global Jet, potrivit publicației Boarding Pass.