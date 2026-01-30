Traian Băsescu, mesaj tranșant adresat lui Nicușor Dan: „Nu aș ceda acest drept al președintelui”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară la Euronews că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebuie să le facă partidelor „concesii” în ceea ce privește numirea următorilor directori de la Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE).

„Președintele nu ar trebui să facă concesii. Până la urmă, legea, și în cazul serviciilor, și Constituția spun că președintele desemnează și șefii celor două servicii, desemnează și procurorii, asta e în lege. Nu văd motivul pentru care președintele ar ceda și nu și-ar mai exercita aceste prerogative”, a afirmat Traian Băsescu.

Întrebat cum se obține consensul pentru numirea directorului de la SRI, de exemplu, având în vedere că actualul președinte nu are un partid în spate care să îl susțină, Băsescu a răspuns: „Pur și simplu îl nominalizează, îl trimite la Parlament. Dacă trece, bine. Dacă nu, are generali suficienți la SRI cu care să facă să meargă instituția”.

„Nu s-a dărâmat România” fără un director civil la SRI, a adăugat fostul președinte.

„Deci nu aș ceda acesta acest drept al președintelui”, a subliniat Traian Băsescu.

Ce a spus Nicușor Dan

Tot joi seară, la Digi24, în primul său interviu din acest an, Nicușor Dan a declarat că speră să încheie „foarte curând” discuțiile legate de numirile de la șefia celor două servicii.

„Eu voi propune și Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte legat de numele care au apărut în spațiul public. Să știți că mulți din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiți că numele lor au apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică și care au făcut ca numele lor să apară și cumva prin asta șansele sau șansele cel puțin teoretice de numire să scadă”, a declarat Nicușor Dan, citat de Agerpres.

El a precizat că în discuțiile purtate în această săptămână cu liderii din coaliție a fost abordat „parțial” și acest subiect.

Viitorii directori ai SRI și SIE „trebuie să fie oameni echilibrați, cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”, a adăugat președintele.