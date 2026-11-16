Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat, luni seară, modul în care Guvernul încearcă că realizeze reforma administrativă, afirmând că aceasta trebuie făcută „de sus în jos”.

El a arătat că este nevoie de restructurarea instituţiilor precum cele din Justiţie, servicii, Jandarmerie, Poliţie şi direcţii deconcentrate, fostul șef de stat subliniind că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă.

În emisiunea „Dialoguri libere” de la TVR, Traian Băsescu a afirmat că „PSD-ul este mânat de criză” şi de aceea doreşte reorganizarea administrativă, care ar duce la reducerea costurilor de funcţionare a statului la nivel central şi local.

„Cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”

Fostul președinte consideră că reforma ar trebui „începută de sus în jos şi prin ordonanţă de urgenţă”, iar Guvernul „trebuie să-şi asume decizii şi să le impună” în această privinţă.

„Adică aici nu e de discutat. Pentru că dacă se începe o târguială, mută județul ăsta de aici încolo, mută orașul ăsta, municipiul ăsta, nu ca aici să fie o direcție, aici alta. Aici, Guvernul trebuie să-și asume decizii și să le impună. (…) Dom’le, cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”, a declarat Traian Băsescu, citat de TVR Info.

„O necesitate”

„Nu i-aş suspecta de rele intenţii, dar a devenit o necesitate reforma administrativă, marea problemă este cum o fac. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze? În primul rând, procesul trebuie făcut de sus în jos. Nu ai cum să-l începi de jos… şi unde-l opreşti?”, a continuat fostul șef de stat

„Trebuie făcută de sus în jos şi aş putea spune că sunt nişte germeni ai acestui proces pentru că şi eu am avut în minte o posibilă reorganizare administrativă, sigur Guvernul ar fi trebuit să o facă, însă ideea este: acele judeţe mărite, să le spunem regiuni, nu e constituţional, dar aceste noi regiuni ar trebui să aibă întâi creată structura, Justiţia, Curţile de Apel şi celelalte curţi, parchete, Jandarmeria, de pe această regiune, SRI-ul are o structură formată din vreo 6 judeţe care este altă regiune, Poliţia, cu un comandant de Poliţie peste această regiune, direcţiile sanitare, direcţiile veterinare trebuie ridicate la nivelul acestor regiuni şi desfiinţate cele existente”, a mai explicat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Băsescu merge pe varianta lui Boc

De asemenea, el consideră că varianta cea mai bună ar fi cea propusă de fostul premier Emil Boc, care prevedea existenţa a opt regiuni, la care să se adauge Harghita şi Covasna.

„Cincisprezece (regiuni, n.r.) rămân tot prea mici. Aici marele avantaj trebuie să fie posibilitatea de a realiza proiecte regionale. (…) Plus cât aparat se desfiinţează, aparat bugetar care poate fi utilizat în economia reală”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul şef al statului a subliniat că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă.

„Trebuie făcut și atenție, niciun pas fără digitalizare, pentru că imaginați-vă că se comasează șase județe și șeful circulației sau ăsta de la permise este undeva la unul din aceste șase județe. Bazele de date trebuie să fie puse la un loc și omul să nu vină la 200 de kilometri să-și ia o adeverință, intră pe calculator și o ia de acolo. (…) Digitalizarea este condiție esențială ca să reușească acest proiect, dacă nu, nu”, a mai afirmat el.

„Această reorganizare trebuie sincronizată cu digitalizarea. Înainte să spui: asta e noua organizare, trebuie să ai toate bazele de date comasate, e o muncă extraordinară care trebuie făcută”, a insistat Băsescu.

Ce a propus primarul Clujului

România poate fi reorganizată în 8 regiuni plus două județe separate, Harghita și Covasna, propune Emil Boc, primar al Clujului și președintele executiv al Asociației Municipiilor din România, într-un interviu la Digi24.

Varianta cu 8 regiuni a fost înaintată luni și de Lia Olguța Vasilescu. Primarul Craiovei a indicat o reorganizare pe structura actuală a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent reprezintă 8 regiuni.

Emil Boc, care a încercat fără succes o reorganizare administrativă pe când era premier, spune că varianta cu 8 regiuni + 2 județe este cea potrivită pentru a ridica opoziția UDMR.

„Adică 8 pe mari regiuni, plus Harghita și Covasna, pentru a putea să amenajăm și situația minorității maghiare ca să nu fie obligată să fie prinsă în structuri mai mari, unde să nu-și mai poată regăsi identitatea. Nu am avut majoritate atunci necesară să pot promova și proiectul a rămas neadoptat”, a declarat Emil Boc.

„Reformă dură”

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul grupului intern din partid pentru reforma administrativ-teritorială a României, a indicat anterior ca posibil punct de plecare modelul celor 15 Curți de Apel, fără să susțină că viitoarea organizare va avea obligatoriu același număr de unități.

„Noi am spune, din moment ce deja avem modelul dezvoltării regionale pe programele regionale, cele 8 din România, acela ar trebui să fie modelul. În loc de 15, 8 plus două, pentru a discuta componenta care să reflecte populația maghiară. Deci o reformă dură asta ar însemna”, a declarat Boc, care a subliniat că nu vorbește în numele PNL.

UDMR a cerut ca reforma administrației să nu se bazeze pe criteriul numeric și a amenințat cu moțiune de cenzură dacă legea va fi adoptată prin asumarea răspunderii în Parlament de către Guvernul Niculescu.

PSD a criticat solicitările făcute de UDMR. „Regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și Covasna”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că reforma administrativă este deocamdată în stadiul unei propuneri pe care a făcut-o europarlamentarul Dragoş Benea şi că nu a existat până acum o discuţie pe acest subiect în interiorul PSD.

Ce spune Marian Neacșu despre reorganizarea județelor

Vicepremierul Marian Neacşu a declarat, luni, despre reforma administrativ-teritorială, că la un astfel de proiect lucrează Academia Română şi au convenit să ia legătura cu un comitet din această instituţie.

„Cred că în momentul ăsta toate scenariile sunt pe masă – de la a nu avea deloc o reorganizare la nivelul judeţelor, până la a avea diferiţi markeri care se vor dovedi a fi cei mai apropiaţi. Am văzut şi ştiam, de fapt, că la un astfel de proiect lucrează de multă vreme şi Academia Română şi în şedinţa de astăzi am convenit să luăm legătura cu un comitet coordonat de un academician, pentru a vedea în ce mod şi la ce rezultate au ajuns domniile lor”, a spus vicepremierul Marian Neacşu, despre reforma administrativ-teritorială asumată de PSD şi coordonată de europarlamentarul Dragoş Benea.

Neacşu a subliniat că reorganizarea județelor trebuie să vină la pachet cu comasarea voluntară a unor localități.

„Evident că faza iniţială va fi cea care ar trebui să vizeze comasarea voluntară. Nu ştiu ce să spun în momentul ăsta, referitor la cât de mult voluntariat va fi pentru această abordare de comasare voluntară. În măsura în care vom găsi un set de avantaje care s-o facă atractivă, atunci sunt convins că ar putea să fie un succes. Altcumva, nu cred, părere personală, că va fi foarte mare înghesuială pe zona asta”, a precizat vicepremierul.

El a subliniat că este obligatoriu ca această reformă să fie făcută anul viitor. „În măsura în care nu facem anul următor şi nu ducem la bun sfârşit această reformă, înseamnă că am îngropat-o definitiv”.