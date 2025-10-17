„Trăim în lumea reală”. Comisia Europeană, reacție pragmatică după anunțul lui Trump despre întâlnirea cu Putin

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă, la sediul instituției din Bruxelles, Belgia, pe 19 decembrie 2024. Sursa foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Comisia Europeană a declarat, vineri, că salută preconizata întâlnire dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin dacă acest eveniment poate contribui la încheierea războiului din Ucraina, relatează AFP.

Reprezentanții instituției au spus că UE trebuie să fie pragmatică și să susțină orice demers care ar putea duce la pace în Ucraina – chiar dacă pe numele lui Putin există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în baza acuzațiilor de crime de război.

„Trăim în lumea reală”, a afirmat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei, în cadrul unor declarații de presă.

„Întâlnirile nu au loc întotdeauna exact în ordinea sau formatul în care ne-am dori, dar dacă întâlnirile (…) ne duc spre o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci ar trebui să le salutăm”, a adăugat Olof Gill.

Ungaria se află în procesul de retragere din CPI ca urmare a unei decizii luate de premierul Viktor Orban, care a menținut relații calde cu Vladimir Putin.

După convorbirea telefonică pe care a avut-o joi cu omologul său rus, Donald Trump a anunțat că el și Vladimir Putin vor avea un summit într-un loc „convenit” – la Budapesta, în Ungaria – „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”. Liderul american a susținut că „s-au înregistrat progrese mari în urma conversației”.

Totuși, pentru ca președintele Rusiei să călătorească la Budapesta, el va trebui fie să intre în spațiul aerian al Ucrainei, fie să treacă prin țări UE în care mandatul emis de CPI se aplică.

Ce spun reprezentanții UE despre călătoria liderului rus

Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a UE pe zona de afaceri externe, a spus că statele membre pot emite derogări pentru a permite călătoriile prin spațiul aerian național.

Ea a explicat că, deși Vladimir Putin este vizat de o înghețare de active în temeiul sancțiunilor UE, el „nu a fost în mod specific supus unei interdicții de călătorie”.

Retragerea Ungariei din CPI urmează să se concretizeze în iunie 2026, iar până atunci țara rămâne, din punct de vedere tehnic, parte a organismului.

Când a fost întrebat despre relevanța mandatului CPI în contextul summitului de la Budapesta, un alt purtător de cuvânt al Comisiei, Anouar El Anouni, a declarat că UE rămâne „ferm devotată justiției penale internaționale”.

Deși este în curs de desfășurare un proces de retragere din CPI, „acesta nu are niciun efect asupra obligației de cooperare a unui stat în legătură cu investigațiile și procedurile care au început înainte de această dată”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

În aprilie, guvernul Viktor Orban l-a primit în vizită pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este la rândul său vizat de un mandat arestare emis de CPI pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității.