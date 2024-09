FOTO Transport misterios. Nava rusească suspectată că aduce rachete balistice iraniene în țară, reperată

O navă cargo rusească suspectată că transportă rachete balistice iraniene pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei a fost văzută într-un port rusesc de la Marea Caspică, în urmă cu o săptămână, arată imaginile din satelit văzute de CNN, scrie News.ro.

Nava – Port Olya 3 – a fost identificată de Maxar Technologies în imagini satelitare în 4 septembrie, în Portul Olya din Astrahan.

Nava s-a aflat înainte în portul iranian Amirabad, în 29 august, potrivit datelor de monitorizare a vaselor. Ulterior, şi-a oprit la un moment dat emiţătorul.

**Satellite Image Captures PORT OLYA 3 at Olya Port, Astrakhan Region, on the Caspian Sea, September 4, 2024**



A satellite image has surfaced showing the cargo vessel *PORT OLYA 3* docked at Olya Port in the Astrakhan region on the Caspian Sea. According to Western sources, the… pic.twitter.com/KubrI3At3p