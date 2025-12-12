Tratamentul pentru lepră poate dura până la 2 ani, spune un medic. În ce situații trebuie mers imediat la spital / Primele două cazuri de lepră, confirmate în România după mai bine de 4 decenii

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, medicul Florin Roșu, afirmă că tratamentul pentru lepră se face printr-o asociere de antibiotice și poate dura până la doi ani, iar la câteva zile de la începerea administrării medicamentelor bolnavul nu mai este contagios.

În România au fost confirmate primele două cazuri de lepră din ultimii 44 de ai, la două maseuze ordiginare din Asia care sunt angajate la un salon SPA din Cluj-Napoca.

Citește și Al doilea caz de lepră confirmat în România după 44 de ani. Ce spun specialiștii despre riscul de transmitere a bolii

„Tratamentul constă în administrarea unei asocieri de antibiotice pentru o durată mai lungă de timp, de la câteva luni până la 2 ani. După câteva zile de la începerea tratamentului antibiotic, persoana nu mai este contagioasă”, a declarat vineri, pentru Agerpres, medicul infecționist Florin Roșu.

Cum se transmite lepra / „Situația actuală nu este una cu risc pentru populație”

El spune că diagnosticul de lepră confirmat la Cluj nu ridică probleme de sănătate publică întrucât transmiterea bolii este extrem de dificilă:

„Această boală infecțioasă, lepra sau boala Hansen, este una foarte rară, iar pentru a fi transmisă este nevoie ca o persoană sănătoasă să fie în contact cu una bolnavă pentru o perioadă de timp foarte mare. Infectarea se poate produce când o persoană sănătoasă intră în contact cu leziunile cutanate sau cu picăturile Flugge eliminate prin tuse sau strănut ale unei persoane infectate (…) „Trebuie evitat contactul apropiat prelungit cu pacienții infectați care nu se află sub tratament”.

Lepra nu se transmite prin:

• strângerea mâinii,

• îmbrățișare,

• călătorii în mijloacele de transport în comun,

• proximitate scurtă,

• folosirea spațiilor comune.



Potrivit medicului, perioada de incubație la lepră este de câțiva ani.

Cum se manifestă lepra și când trebuie mers la medic

Medicul infecționist spune că manifestarea principală este reprezentată de „apariția unor leziuni sub forma sau noduli la nivelul tegumentului, în funcție de forma bolii – lepromatoasă sau tuberculoidă”. Leziunile cutanate sunt inițial reduse în dimensiuni și deschise la culoare, pentru ca ulterior, odată cu progresia bolii, acestea să se extindă progresiv și să producă „leziuni mutilante, cu posibilitatea de apariție chiar și a leziunilor ulcerative”. Perioada de incubație în această boală este foarte lungă, de câțiva ani, a explicat dr. Roșu.



Medicul subliniază că, depistată la timp, lepra poate fi tratată încă de la primele simptome. Boala este vindecabilă, mai spune el, și le recomandă celor care au leziuni serioase pe piele care persistă mai mult de 24 de ore să meargă la spital pentru diagnostic.



