Trei femei, reținute de poliție, după ce au înjurat și bătut un medic de gardă la spitalul din Medgidia

O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat sâmbătă că trei femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani, sunt cercetate pentru comiterea infracţiunilor de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, relatează News.ro.

„În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, la data de 8 octombrie, în jurul orei 23.00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei – mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani – ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei, cauzând indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, au transmis poliţiştii.

Cele trei femei au fost reţinute pentru 24 de ore.

Doctorița, agresată în timpul gărzii la UPU

Corespondentul de la Știrile ProTV relatează că incidentul s-a petrecut miercuri noapte, când un bărbat s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal din Medgidia împreună cu iubita, sora acesteia și mama celor două tinere. Pacientul acuza stări de rău și a cerut să fie consultat de un medic.

Bărbatul a fost preluat de medicul de gardă care l-a consultat, i-a făcut un set complet de analize și i-a administrat tratament prin perfuzie. Rezultatele au fost bune, iar pacientul se simțea bine, așa că medicul i-a spus că poate pleca acasă.

În acel moment lucrurile au scăpat de sub control, relatează Știrile ProTV. Cele trei, femeia de 41 de ani și fiicele ei de 20 și 21 de ani, nemulțumite de decizie, au intrat în salonul în care era bărbatul și, indignate că acesta este trimis acasă, au luat-o la bătaie pe doctoriță. Au înjurat-o, au tras-o de păr și au zgâriat-o pe față.