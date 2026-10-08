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Actualitate

Trei loturi de autostradă aproape de deschidere vor reconfigura traficul din zona Capitalei: „E mega important, e un moment simbolic” / Ce lipsește ca A0 să fie folosită din plin și de bucureșteni

Victor Cozmei
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Autostrada de centură a Capitalei, A0, ar urma să devină completă până la finalul lui 2026, după ce ultimele trei loturi din semi-inelul nordic au intrat în linie dreaptă.

  • Ionuț Ciurea, președintele executiv al Asociației Pro Infrastructura, a explicat pentru HotNews de ce închiderea inelului A0 contează, cât trafic ar putea avea autostrada și ce lipsește încă pentru ca ea să fie folosită la adevăratul său potențial și de către bucureșteni.
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