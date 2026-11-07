Trei persoane găsite decedate în locuința atacatorului din Cracovia, anunță Donald Tusk

Premierul polonez spune că trei persoane – două femei și un bărbat – au fost găsite decedate în locuința bărbatului care a deschis focul în Piața Centrală din Cracovia, unde a ucis șase oameni și a rănit alți 16, potrivit Reuters.

Toate informațiile despre atacul din Piața centrală din Cracovia, LIVE pe HotNews.

Este vorba, cel mai probabil, despre membri ai familiei atacatorului, a declarat Donald Tusk.

Tusk susține o conferință de presă la această oră.

Bărbatul care a deschis focul dintr-o mașină în centrul Cracoviei are 25 de ani și este cetățean polonez, conform autorităților.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, spune că, din primele informații, atacatorul avea „convingeri radicale, ultranaționaliste”, iar toate indiciile sunt că acesta „a fost inspirat de ideologii de extremă dreapta”.

Oficialul polonez a spus că în mașina pe care tânărul o conducea și din care a deschis focul asupra trecătorilor anchetatorii au găsit „numeroase arme”.

Kierwiński a declarat că „acest act teribil de teroare a ucis șase persoane” și a explicat că patru dintre victime au fost identificate, în timp ce eforturile de identificare a celorlalte două continuă.

Ministrul de interne a menționat că, printre cele patru persoane identificate care și-au pierdut viața se numără și un cetățean britanic.

El a precizat că 16 persoane au fost rănite, dintre care două au fost externate din spital. Printre răniți se află cinci cetățeni străini și doi polițiști. Cei doi polițiști sunt în stare gravă, conform autorităților.