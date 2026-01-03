Trump a amenințat în repetate rânduri că SUA vor ataca țara „care încearcă să aducă otravă pe țărmurile noastre”. Ce acuzații i-a adus președintelui Venezuelei

Atacul american pe teritoriul venezuelean semnalează o escaladare bruscă a campaniei Washingtonului împotriva guvernului Maduro, pe care administrația Trump îl acuză că inundă SUA cu droguri și membri ai bandelor.

În dimineața de 3 ianuarie 2026, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas. Guvernul venezuelean a acuzat „agresiunea militară a SUA”. Un oficial american confirmă: Statele Unite desfășoară atacuri în Venezuela.

Cu două zile înainte de atac, președintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat că este deschis la discuții cu SUA privind traficul de droguri și petrol „oriunde și oricând doresc”.

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei, intensificând în ultimele luni presiunea asupra președintele Nicolás Maduro.

Înainte de atacul raportat pe 3 ianuarie pe teritoriul venezuelean, pe 29 decembrie, Trump a declarat că forțele americane au efectuat un atac asupra unei zone de acostare pentru presupuse ambarcațiuni venezuelene transportatoare de droguri, fără a specifica locația atacului.

În interviul acordat televiziunii de stat venezueleane săptămâna aceasta, Nicolás Maduro a evitat să răspundă la declarația președintelui american Donald Trump, dar a spus că este deschis la discuții cu SUA pe tema traficului de droguri, potrivit BBC.

Lupta SUA „împotriva drogurilor”

SUA a desfășurat mai multe nave de război la distanță de atac de țara sud-americană și a atacat zeci de ambarcațiuni suspectate că transportau droguri din Caraibe și Pacificul de Est, provocând moartea a peste 100 de persoane.

Trump și administrația sa au spus că aceste atacuri au scopul de a opri traficul de droguri către Statele Unite. Dar Venezuela, au spus mulți experți, nu este neapărat un producător important de droguri, iar cocaina care tranzitează țara și apele din jurul acesteia este, în general, destinată Europei.

Pe 16 decembrie, Trump a ordonat marți „blocarea completă” a petrolierelor sancționate care navighează către și dinspre Venezuela. „Venezuela este complet înconjurată de cea mai mare armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud”, a scris atunci Trump pe contul său de pe platforma Truth Social. „Ea va deveni și mai mare, iar șocul pentru ei va fi unul fără precedent”, a adăugat președintele.

Înainte de atacul din 3 ianuarie, un fost procuror șef al Curții Penale Internaționale a declarat pentru BBC că, în general, campania militară a SUA se încadrează în categoria atacurilor planificate și sistematice împotriva civililor în timp de pace.

Casa Albă a afirmat în repetate rânduri că a acționat în conformitate cu legile conflictelor armate pentru a proteja SUA de cartelurile „care încearcă să aducă otravă pe țărmurile noastre… distrugând vieți americane”.

Acuzațiile lui Trump la adresa lui Maduro

Trump îl acuză pe președintele Nicolás Maduro pentru sosirea a sute de mii de migranți venezueleni în SUA. Aceștia se numără printre cei aproape opt milioane de venezueleni care se estimează că au fugit din țară din cauza crizei economice și a represiunii din 2013, potrivit BBC.

Fără a furniza dovezi, Trump l-a acuzat pe Maduro că „a golit închisorile și azilele de nebuni” și că „a forțat” deținuții să emigreze în SUA.

Liderul de la Casa Albă s-a concentrat, de asemenea, pe combaterea afluxului de droguri – în special fentanil și cocaină – în SUA. El a desemnat două grupuri criminale venezuelene – Tren de Aragua și Cartel de los Soles – ca organizații teroriste străine (FTO) și a afirmat că cea din urmă este condusă chiar de Maduro.

Analiștii au subliniat că Cartel de los Soles nu este un grup ierarhic, ci un termen folosit pentru a descrie oficialii corupți care au permis tranzitul cocainei prin Venezuela.

Trump a dublat, de asemenea, recompensa pentru informații care duc la capturarea lui Maduro și a anunțat că va desemna guvernul Maduro ca FTO.

Maduro a negat vehement că ar fi liderul unui cartel și a acuzat SUA că folosesc „războiul împotriva drogurilor” ca pretext pentru a încerca să-l destituie și să pună mâna pe vastele rezerve de petrol ale Venezuelei.

Nave de război ale SUA trimise în Caraibe

Statele Unite au dislocat în Caraibe 15.000 de soldați și o serie de portavioane, distrugătoare cu rachete ghidate și nave de asalt amfibii. Scopul declarat al acestei dislocări – cea mai mare din regiune de la invadarea Panama de către SUA în 1989 – este de a opri fluxul de fentanil și cocaină către SUA.

Pe lângă faptul că vizează navele pe care le acuză de contrabandă cu droguri, forțele americane au jucat un rol cheie în blocada navală impusă de Trump asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Printre flota americană se află și USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume. Se pare că elicopterele americane au decolat de pe acesta înainte ca forțele americane să captureze un petrolier în largul Venezuelei, pe 10 decembrie.

SUA au declarat că petrolierul a fost „utilizat pentru a transporta petrol sancționat din Venezuela și Iran”. Venezuela a descris acțiunea ca fiind un act de „piraterie internațională”.

De atunci, SUA au vizat încă două petroliere în apele din largul Venezuelei.

