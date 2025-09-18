Trump anunță că SUA încearcă să recâștige controlul asupra bazei aeriene Bagram, abandonată în urma retragerii din Afganistan. „O vrem înapoi”

Statele Unite încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, a anunțat joi președintele american Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer, relatează Reuters.

Acea pistă de aterizare istorică, construită de sovietici, a fost baza principală a forțelor americane în Afganistan după atacurile din 11 septembrie 2001, până când retragerea lor din 2021 a dus la preluarea controlului de către mișcarea islamistă talibană.

„Încercăm să o recuperăm”, a spus Trump, referindu-se la baza aeriană Bagram, invocând ceea ce el a numit locația strategică a acesteia, în apropiere de China. „Vrem acea bază înapoi”, a subliniat președintele SUA.

„E la o oră distanță”

„Ar putea fi un breaking news”, a spus Donald Trump în conferinţa susținută dupa întâlnirea cu premierul britanic, menționând apoi că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan.

„Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanţă de locul unde China îşi produce armele nucleare”, a explicat el.

Baza aeriană Bagram din estul Afganistanului a servit timp de aproape 20 de ani drept bază principală pentru forțele SUA și NATO în războiul împotriva talibanilor şi grupării al-Qaida. Credit foto: Sayed Mominzadah / Xinhua News / Profimedia

Baza Bagram a fost construită de Uniunea Sovietică în anii 1950, devenind baza principală a acesteia în anii 1980, când apăra ocupaţia Afganistanului, relatează News.ro citând BBC. Statele Unite au moştenit baza când au răsturnat regimul taliban în 2001.

Bagram devenise o ruină după ce a fost abandonată de sovietici, dar americanii au reconstruit baza, care a ajuns să aibă o suprafaţă de aproximativ 77 km pătraţi.

Pentru SUA şi NATO, baza aeriană Bagram din Afganistan a fost epicentrul războiului împotriva talibanilor şi al-Qaida timp de aproape 20 de ani.

Forţele coaliţiei conduse de SUA s-au mutat acolo în decembrie 2001, iar baza a fost transformată într-o bază uriaşă, capabilă să găzduiască până la 10.000 de soldaţi.