Trump anunță o posibilă vizită în Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii. El susține că negocierile dintre Israel și Hamas decurg „foarte bine”

Președintele Donald Trump se întoarce la Casa Albă după ce s-a adresat liderilor din armata americană, pe 30 septembrie 2025. FOTO: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea merge în Orientul Mijlociu la sfârșitul acestei săptămâni, adăugând că negocierile indirecte dintre Israel și Hamas sunt „foarte aproape” de un rezultat și „merg foarte bine”, potrivit The Guardian.

„Este foarte aproape, lucrurile merg foarte bine… Cred că se va întâmpla, are șanse mari să se întâmple”, le-a spus Trump jurnaliștilor, vorbind despre „o posibilă pace pentru Orientul Mijlociu”.

El a adăugat că ar putea face deplasarea sâmbătă sau duminică: „Există o șansă foarte bună, negocierile decurg foarte bine.”

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie, propus în planul preşedintelui american Donald Trump. Referitor la această chestiune, gruparea palestiniană a propus ca o delegaţie a sa condusă de negociatorul-şef al grupării, Khalil al-Hayya, să gestioneze negocierile cu Israelul prin intermediul mediatorilor, în timp ce o a doua echipă a Hamas să negocieze cu Autoritatea Naţională Palestiniană pentru a preda administrarea Fâşiei Gaza unui comitet administrativ afiliat guvernului palestinian.

Echipele de negociere ale Israelului şi Hamas au purtat săptămâna aceasta discuţii indirecte privind implementarea planului de pace pentru Fâşia Gaza propus de preşedintele american Donald Trump, după ce primele lor tratative desfăşurate marţi dimineaţă s-au încheiat într-o atmosferă pozitivă, au declarat agenţiei EFE două surse apropiate negocierilor.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și negociatorul-șef al Israelului, Ron Dermer, participă astăzi la o „întâlnire extinsă” în Egipt, potrivit televiziunii de stat egiptene, citate de CNN.

Potrivit unui oficial Hamas, Israel și Hamas au făcut deja schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie eliberați în cadrul înțelegerii.

Planul propus de Trump este un document în 20 de puncte ce prevede, în principal, dezarmarea grupării islamiste palestiniene, un armistiţiu imediat, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas în schimbul unor prizonieri palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere în etape a armatei israeliene din Fâşia Gaza şi un guvern de tranziţie condus de un organism internaţional în enclava palestiniană.