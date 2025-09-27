Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale”

Președintele Donald Trump face un gest în timp ce părăsește sala după ce a ținut un discurs la Adunărea Generală a ONU, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, pe 23 septembrie 2025. FOTO: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al Microsoft.

Măsura pare a fi cea mai recentă încercare a lui Trump de a se răzbuna pe cei pe care îi consideră dușmani politici și vine la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, notează Reuters.

Monaco a ajutat la coordonarea răspunsului Departamentului de Justiție la atacurile din 6 ianuarie 2021 ale susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului SUA.

Ea a ocupat funcția de consilier pe probleme de securitate în administrația președintelui Barack Obama și a fost procuror general adjunct în administrația președintelui Joe Biden. Monaco a început să lucreze pentru Microsoft în iulie, pentru a conduce relațiile companiei cu guvernele din întreaga lume, potrivit profilului său de LinkedIn.

Trump a scris pe Truth Social că Monaco este „o amenințare la adresa securității naționale a SUA, mai ales având în vedere contractele importante pe care Microsoft le are cu guvernul Statelor Unite”.

„Consider că Microsoft ar trebui să o concedieze imediat pe Lisa Monaco”, a scris el.

Autorizațiile de securitate ale lui Monaco au fost revocate în februarie. Vineri, Trump a declarat că guvernul SUA i-a interzis accesul în toate proprietățile federale din cauza „multelor acte ilicite ale lui Monaco”.

Microsoft a refuzat să comenteze postarea lui Trump.

Joi, Comey, care conducea FBI-ul când a început ancheta privind legăturile dintre campania lui Trump din 2016 și guvernul rus, a fost pus sub acuzare pentru declarații false și obstrucționarea unei proceduri parlamentare.

Vineri, Trump a declarat că se așteaptă la mai multe acuzații împotriva dușmanilor săi, spunând reporterilor: „Cred că vor mai fi și alții”, dar a precizat că nu are o listă.