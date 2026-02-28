Trump, despre ce urmează după loviturile contra Iranului: Ar putea dura mult sau pot să le spun „Ne vedem din nou peste câțiva ani”

Președintele american Donald Trump afirmă că are mai multe „opțiuni de ieșire” în ceea ce privește operațiunea militară lansată în Iran, el arătând că ar putea „să prelungească acțiunea și să preia totul sau să o încheie în două sau trei zile”.

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste comentarii pentru publicația americană Axios, care nu a menționat detalii concrete despre planurile lui Donald Trump.

Trump a susținut că dispune de mai multe opțiuni de „ieșire” pentru detensionarea situației în Orientul Mijlociu după operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului în Iran.

„Pot să o prelungesc și să preiau controlul asupra întregii țări sau să o închei în două sau trei zile și să le spun iranienilor: «Ne vedem din nou peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți (programul nuclear)»”, a declarat el pentru Axios.

Este pentru prima dată când președintele SUA comentează operațiunea din Iran, de la anunțarea loviturilor aeriene, sâmbătă dimineață.

El spune că a luat în cele din urmă decizia de a da undă verde operațiunii din cauza lipsei de progrese în negocierile cu Iranul din această săptămână.

„Iranienii s-au apropiat (de o înțelegere, n.r.) și apoi s-au retras, s-au apropiat și apoi s-au retras. Am înțeles din asta că ei nu vor cu adevărat un acord”, a declarat Trump, potrivit Axios, care scrie ca a discutat timp de cinci minute la telefon cu președintele american.

Război în Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă, războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.