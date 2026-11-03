Trump, furios pe presă, în timp ce votul crucial din SUA e în plină desfășurare

Președintele american Donald Trump s-a arătat, marți, furios din cauza modului în care presa a relatat declarațiile lui de ieri, în cadrul discursului ținut la Washington în ajunul alegerilor, insistând că acela nu a fost discursul său de încheiere a campaniei pentru alegerile intermediare și criticându-i aspru pe jurnaliști și pe un parlamentar democrat pentru interpretarea glumei despre redenumirea unui monument în onoarea lui, scrie CNN.

„Nu a fost un «discurs final pentru midterms (alegerile de la jumătatea mandatului, n.r.)» la care au participat doar 60 de persoane, a fost o CONFERINȚĂ DE PRESĂ, nimeni nu a fost invitat, a fost închisă publicului – doar pentru jurnaliști”, a scris Trump marți, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social. CNN notează că nu a fost o conferință de presă, întrucât liderul american nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

„Discursul meu final înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului a fost cu o zi înainte, în Iowa și Kansas”, a continuat Trump, făcând aluzie la mitingurile sale de duminică din perioada alegerilor de la jumătatea mandatului.

În timp ce membrii Partidului Republican se așteptau săptămâna trecută ca Trump să-și petreacă ziua dinaintea alegerilor în câteva state-cheie, acesta a apărut în schimb la Reflecting Pool, în fața monumentului lui Abraham Lincoln din Washington, dedicând mai mult de jumătate din discursul său proiectelor sale de renovare din capitala SUA, care nu au fost pe placul alegătorilor.

Pe măsură ce alegătorii își exprimau votul în cadrul acestor alegeri intermediare, Trump a părut deosebit de preocupat de reacția la gluma lui potrivit căreia ar fi redenumit „Reflecting Pool” după propriul său nume.

„The Daily Mail a interpretat greșit gluma mea de la conferința de presă prezidențială de ieri, cu ocazia inaugurării frumosului Reflecting Pool de la Memorialul Lincoln, și a pretins că nu era o glumă când am spus că o voi numi «TRUMP»”, a mai scris președintele, în mesajul său.

El a adresat aceeași critică democratului Ted Lieu din California, membru al Camerei Reprezentanților.

„Ne gândim serios să schimbăm numele în «Trump Reflecting Pool»”, a spus Trump în timpul discursului de luni, înainte de a adăuga în grabă: „Glumesc doar – vă rog să nu relatați asta, vor tăia partea asta și vor spune că el (Trump, n.r.) îi schimbă numele”.

Alegerile intermediare de marți, 3 noiembrie, și aflate în plină desfășurare, vor decide cine va deține controlul asupra Congresului SUA în ultimii doi ani ai mandatului președintelui Donald Trump.

Sondajele şi analiştii independenţi îi favorizează pe democraţi în lupta pentru preluarea controlului Camerei Reprezentanţilor de la republicani, în timp ce situaţia la Senat rămâne incertă.

Ce a spus Trump în discursul de luni

Președintele republican a afirmat luni că alegerile de la jumătatea mandatului sunt cele mai importante „din viaţa noastră”, într-o ultimă încercare de a-şi mobiliza susţinătorii înaintea votului pe care opoziţia democrată speră să-l câştige.

„Suntem în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, cele mai importante, cred, din viaţa noastră”, a remarcat Trump într-un discurs de final de campanie, susţinut în faţa monumentului lui Abraham Lincoln şi din care a dedicat mare parte evidenţierii lucrărilor pe care le-a impulsionat la Casa Albă şi în capitală de când şi-a început al doilea mandat prezidenţial.

Pentru aceste alegeri „Partidul Democrat a nominalizat cei mai radicali şi periculoşi candidaţi din istoria SUA”, inclusiv „jihadişti şi membri ai Frăţiei Musulmane”, a susţinut Trump, o afirmaţie fără fundament pe care a repetat-o pe tot parcursul campaniei în referirile sale la candidatului democrat pentru Senat din statul Michigan, Abdul El-Sayed, care, dacă va fi ales, ar deveni primul senator musulman din istoria SUA.

Pe lângă temele strict politice, Donald Trump s-a referit 20 de minute despre diverse proiecte pe care le-a lansat, inclusiv cel de renovare al bazinului din fața Memorialului Lincoln, pentru care a fost intens criticat din cauza apariției unor probleme apărute la materialul pus în interiorul bazinului, care a început să se decojească la scurtă vreme după lucrări.

Pe lângă renovarea bazinului, președintele american a vorbit despre refacerea gazonului de la Casa Albă, noul helipad pentru elicopterul prezidențiale, terenul de golf și arcul de triumf pe care intenționează să-l construiască în capitala Statelor Unite.

„Avem multe lucruri mărețe plănuite pentru Washington”, a spus Trump revenind apoi la subiectul alegerilor. „Când veți vota, amintiți-vă: unui partid care urăște America nu i se poate permite să conducă asupra poporului care a construit țara noastră”, a comentat Trump.