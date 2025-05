Trump intenționează să dubleze tarifele la oțel și aluminiu / Reacții internaționale: „Este un act de auto-sabotaj economic”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că intenționează să dubleze tarifele la importurile de oțel și aluminiu, de la 25% la 50%, în încercarea de a consolida industria siderurgică din Statele Unite, potrivit Reuters. „Vom impune o majorare de 25%. Vom crește de la 25% la 50% tarifele la oțelul importat în Statele Unite ale Americii, ceea ce va consolida și mai mult industria siderurgică din SUA”, a declarat Trump la un miting organizat în Pennsylvania.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a precizat, pe rețelele sociale, că majorarea tarifelor va fi aplicată și produselor din aluminiu și că aceasta va intra în vigoare de miercuri, 4 iunie.

Decizia vine la doar câteva ore după ce Trump a acuzat China că a încălcat un acord cu Statele Unite privind reducerea reciprocă a tarifelor și restricțiilor comerciale pentru minerale esențiale.

Trump a susținut discursul la Mon Valley Works al U.S. Steel, o fabrică de oțel care simbolizează atât forța de altădată, cât și declinul industriei americane, pe măsură ce uzinele din așa numita „Rust Belt” și-au pierdut clienții în fața concurenților internaționali. Pennsylvania, un stat puternic disputat, reprezintă și o miză majoră în alegerile prezidențiale.

