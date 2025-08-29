Trump își lasă un fost adversar fără protecție de la Secret Service. Paza a fost retrasă și altor foști demnitari

Președintele SUA Donald Trump a retras protecția oferită de către Secret Service pentru fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris, fostă contracandidată din partea Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2024, a anunțat, vineri, un oficial al Casei Albe, informează Reuters.

În mod normal, foștii vicepreședinți americani primesc protecție din partea Secret Service timp de șase luni după ce nu mai sunt în funcție. Paza pentru Harris a fost extinsă la un an, până în ianuarie 2026, de către președintele Joe Biden, cu puțină vreme înainte să-și încheie mandatul, în ianuarie 2025.

În luna septembrie, Harris va face un turneu în 15 orașe pentru a-și promova cartea „107 zile”, despre candidatura sa la funcția de președinte. Ea a fost candidata democrată timp de 107 zile după ce Biden s-a retras din cursă, după o dezbatere televizată dezastruoasă împotriva lui Trump. Ulterior, republicanul a învins-o pe Harris.

Într-o scrisoare care i-a fost trimisă lui Harris joi, se spune că paza oferită se încheie de la 1 septembrie, a declarat oficialul de la Casa Albă.

„Vicepreședinta este recunoscătoare față de United States Secret Service pentru profesionalismul, devotamentul și angajamentul neclintit pentru siguranța ei”, a răspuns o consilieră al Kamalei Harris, Kirsten Allen.

Harris a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 în fața lui Trump, dar nu a exclus o nouă candidatură în 2028. Pe 30 iulie, a anunțat că nu va candida pentru postul de guvernator al Californiei în 2026.

Trump a mai pus capăt protecției de care beneficiau și alte persoane, inclusiv unele care l-au criticat, precum fostul consilier pe securitate națională John Bolton. În martie, a pus capăt pazei pentru copiii lui Biden, Hunter și Ashley.