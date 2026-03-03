Trump le-a adresat iranienilor un mesaj direct. „Nu o faceți încă”

Președintele american Donald Trump a declarat marți, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval de la Casa Albă, că nu dorește ca iranienii să protesteze „încă”, scrie CNN.

„Dacă vreți să ieșiți în stradă și să protestați, nu o faceți încă. Este foarte periculos afară. Sunt aruncate multe bombe”, a declarat liderul SUA în cadrul unei întâlniri bilaterale cu cancelarul german Friedrich Merz.

La scurt timp după atacurile din weekend, Trump le-a spus iranienilor într-un discurs video că ar trebui să preia controlul asupra guvernului lor. De atunci, liderul de la Casa Albă a reiterat acest apel în interviurile cu reporterii, deși nu s-a pronunțat cu privire la un succesor anume pe care l-ar dori în locul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a fost ucis în bombardamentele de sâmbătă.

„Ne-ar plăcea să vedem pe cineva acolo care să readucă puterea poporului, și vom vedea ce se va întâmpla cu poporul”, a mai spus marți Trump, în timpul întâlnirii cu Merz. Președintele american a adăugat că avea în minte cel puțin un înlocuitor, care acum este mort.

De altfel, dintre candidații pe care administrația de la Washington i-a luat în considerare pentru conducere, majoritatea sunt deja morți, a mai afirmat Trump, adăugând că „în curând, nu vom mai cunoaște pe nimeni”. „Majoritatea persoanelor la care ne gândeam sunt moarte. (…) Și acum avem un alt grup (de lideri). Este posibil ca și ei să fie morți”, a spus el.

Liderul american a precizat că „cel mai rău scenariu” pentru Iran ar fi dacă „cineva la fel de rău precum conducerea precedentă ar prelua conducerea”. „Mi se pare că cineva din interior ar fi poate mai potrivit”, a sugerat Trump. „Dacă există o astfel de persoană, dar noi avem oameni de genul acesta (luați în calcul, n.r.). Avem oameni… mai moderați”, a conchis președintele american.