Trump, mesaj înainte de întâlnirea cu Zelenski: „Suntem aproape”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că eforturile de pace în Ucraina „se apropie de final” înaintea întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Davos. Anterior, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat că negocierile se reduc la o singură problemă nerezolvată, transmite Reuters.

Kievul se confruntă cu presiuni din partea lui Trump pentru a asigura pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în ciuda faptului că există puține semne că Moscova dorește să înceteze luptele.

„Cred că suntem aproape de final. Mulți oameni sunt uciși. Trebuie să rezolvăm problema”, a declarat Trump în momentul în care Zelenski a sosit la Forumul Economic Mondial din stațiunea elvețiană. Președinția ucraineană a declarat într-un comunicat, la scurt timp după ora 13:00 (14.00, ora României), că întâlnirea Trump-Zelenski a început.

Zelenski urmează să susțină un discurs după întâlnirea cu Trump, a declarat purtătorul său de cuvânt.

Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că va călători la Davos numai dacă va putea semna acorduri cu Trump privind garanțiile de securitate ale SUA și finanțarea reconstrucției postbelice a Ucrainei.

Miercuri, Trump a anunțat că se va întâlni cu Zelenski în marja reuniunii, adăugând că un acord este „destul de aproape”.

Cei doi lideri s-au întâlnit de aproximativ șase ori față în față de când Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut și a schimbat politica SUA față de Ucraina, adoptând diplomația cu Rusia.