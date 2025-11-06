Trump se bucură de retragerea lui Nancy Pelosi, „o femeie malefică”: „A fost o povară imensă pentru țară”

Președintele republican al SUA, Donald Trump, a criticat-o joi pe democrata Nancy Pelosi, despre care a spus că „a făcut un mare serviciu țării” prin decizia de a se retrage când i se încheie actualul mandat în Camera Reprezentanților, la începutul anului 2027, transmite The Hill.

„Cred că este o femeie malefică. Mă bucur că se retrage. Cred că a făcut un mare serviciu țării retrăgându-se”, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval, când a fost întrebat despre anunțul democratei din California.

„Cred că ea a fost o povară imensă”, a continuat liderul republican. „Este o femeie malefică, care a făcut o treabă slabă ce ne-a costat țara mult ca pagube și reputație (…). A fost groaznică”, a adăugat el.

Nancy Pelosi se va retrage din Congres la final de mandat

Remarcile lui Donald Trump au venit în contextul în care Nancy Pelosi, prima și singura femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din Statele Unite și una dintre cele mai influente figuri ale Partidului Democrat timp de decenii, a anunțat joi că nu va mai candida pentru un nou mandat, potrivit CNN.

„Le spun colegilor mei din Cameră tot timpul: indiferent de titlul care mi-a fost acordat – președinte, lider, șef de grup – nu a existat pentru mine o onoare mai mare decât să stau la prezidiul Camerei și să spun: «Vorbesc în numele oamenilor din San Francisco». Mi-a făcut o reală plăcere să vă reprezint vocea în Congres și am onorat întotdeauna cântecul Sfântului Francisc: «Doamne, fă-mă un instrument al păcii tale», imnul orașului nostru. De aceea vreau ca voi, concetățenii mei din San Francisco, să fiți primii care află. Nu voi mai candida pentru realegere în Congres”, a declarat joi Pelosi, în vârstă de 85 de ani, într-un amplu mesaj video adresat orașului pe care l-a reprezentat la Washington timp de aproape 40 de ani.

Ea și-a făcut publică decizia de a se retrage la două zile după una dintre principalele victorii politice ale Partidului Democrat din ultimii ani, la alegerile ce au avut loc marți în mai multe state.