Ce spune Trump despre atacul „nefericit” al Israelului asupra „aliatului apropiat” al SUA. Declarația Casei Albe, în care fiecare cuvânt a fost ales cu mare grijă

Donald Trump vorbește în timpul unui miting la Grand Sierra Resort, în Reno, SUA, pe 11 octombrie 2024. Sursa foto: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

Casa Albă a descris atacul de marți al Israelului efectuat asupra capitalei Qatarului, Doha, ca fiind contrar obiectivului președintelui Donald Trump de a se ajunge la pace în Fâșia Gaza, relatează CNN, Sky News și BBC.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că locul atacului de astăzi, într-un cartier rezidențial din capitala Qatarului, Doha, este „nefericit”.

„În această dimineață, administrația Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care, din păcate, se afla într-o zonă a capitalei Qatarului, Doha”, le-a spus ea reporterilor, în cadrul unui briefing de presă susținut la Casa Albă.

„Bombardarea unilaterală în interiorul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a mai afirmat Karoline Leavitt.

Cu toate acestea, declarația lui Trump, formulată cu mare atenție și citită de Leavitt, a clarificat că „eliminarea Hamas” era un „obiectiv demn” și nu a condamnat acțiunile Israelului.

Leavitt a precizat că Trump a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu după atac, împreună cu emirul și premierul Qatarului.

Netanyahu „i-a spus președintelui Trump că dorește să facă pace și repede, iar președintele Trump crede că acest incident nefericit ar putea servi drept o oportunitate pentru pace”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

În discuția lui cu qatarezii, Trump „i-a asigurat că un astfel de lucru nu se va mai întâmpla pe teritoriul lor”, a menționat Leavitt.

Ea a adăugat că Trump urmărește „în mod activ și agresiv” pacea.

Qatarul – a subliniat Leavitt – este un „aliat apropiat” al Statelor Unite, iar președintele Trump „regretă profund” locul în care a avut loc atacul.

Declarația completă a Casei Albe

Iată textul integral al declarației președintelui Trump cu privire la atacul Israelului asupra orașului Doha, care a fost citită în conferința de presă de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe:

„ În această dimineață, administrația Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care din nefericire se afla într-o zonă a orașului Doha, capitala Qatarului, bombardând unilateral în interiorul Qatarului, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea. Acest lucru nu servește obiectivelor Israelului sau ale Americii.

În această dimineață, administrația Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care din nefericire se afla într-o zonă a orașului Doha, capitala Qatarului, bombardând unilateral în interiorul Qatarului, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea. Acest lucru nu servește obiectivelor Israelului sau ale Americii. Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care a profitat de suferința celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit. Președintele Trump i-a ordonat imediat emisarului special (Steve) Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, ceea ce acesta a și făcut. Președintele consideră Qatarul un aliat puternic și un prieten al Statelor Unite și regretă profund locația acestui atac.

Președintele Trump dorește ca toți ostaticii din Gaza și cadavrele celor morți în acest război să fie eliberați imediat. Președintele Trump a vorbit și cu prim-ministrul Netanyahu după atac. Prim-ministrul i-a spus președintelui Trump că dorește să facă pace și asta cât mai repede.

Președintele Trump consideră că acest incident nefericit ar putea fi o oportunitate pentru pace. Președintele a vorbit și cu emirul și prim-ministrul Qatarului și le-a mulțumit pentru sprijinul și prietenia față de țara noastră. El i-a asigurat că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla pe teritoriul lor.”

Într-o întrebare de follow-up, Leavitt a fost întrebată dacă Trump este supărat pe Netanyahu acum, după acțiunea unilaterală a Israelului în capitala Qatarului.

Leavitt a răspuns că președintele și-a exprimat foarte clar părerea și că acesta este cazul.

Întrebat dacă vor exista consecințe pentru Netanyahu, Leavitt a răspuns că numai președintele poate lua această decizie.

Ce a spus Netanyahu după atac

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că războiul din Fâșia Gaza s-ar putea încheia „imediat” dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas acceptă un plan de armistițiu propus de președintele american Donald Trump, a relatat anterior AFP.

„Israelul a acceptat principiile, propunerea înaintată de președintele Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor noștri”, a declarat Netanyahu la un eveniment organizat la Ambasada SUA din Ierusalim.

„Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat”, a mai spus Netanyahu.

Trump a declarat duminică că a lansat un „ultim avertisment” către Hamas pentru a-i elibera pe ostaticii israelieni reținuți în Gaza.

„Israelienii au acceptat condițiile mele. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințe dacă refuză”, a spus Trump, citat de Agerpres.

Șeful guvernului israelian a declarat totodată că majoritatea lumii, în special țările democratice, au uitat atacul mortal comis de mișcarea islamistă palestiniană Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.

„O mare parte a lumii, inclusiv o mare parte din lumea democratică, sau cel puțin guvernele, au uitat în mod rușinos, rușinos, (atacul din) 7 octombrie. Dar eu nu uit și Israelul nu va uita niciodată”, a declarat el la recepția organizată la Ambasada SUA din Ierusalim, la scurt timp după ce Regatul Unit și Franța au condamnat atacurile israeliene care au vizat lideri ai Hamas în Qatar.

Atacul, despre care o sursă militară israeliană a confirmat că a fost un raid aerian cu rachete, a țintit un complex rezidențial din Doha, unde își au reședința negociatori ai Hamas care purtau prin intermediul Qatarului negocieri indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza.

Citește și Cine sunt liderii Hamas vizați de bombardamentul neașteptat al Israelului în Doha. Primele informații despre persoanele ucise

Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya, a declarat un membru al biroului politic al acestei grupări pentru postul al-Jazeera, în timp ce autoritățile de la Doha au confirmat deocamdată decesul unui membru al forțelor de securitate qatareze.