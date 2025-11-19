Trump se distanțează din nou de Epstein și cere revocarea licenței postului ABC după o întrebare pe acest subiect de la un reporter

Președintele american Donald Trump s-a distanțat din nou de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, declarând marți că nu are „nimic de-a face” cu acesta, afirmații făcute cu puțin timp înainte de votul din Congresul SUA care a decis publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein.

„Nu am nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. L-am dat afară din clubul meu acum mulți ani pentru că am crezut că este un pervers bolnav și, ei bine, am avut dreptate”, le-a declarat președintele SUA reporterilor de la Casa Albă în timp ce îl primea pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, scrie Agerpres.

Întrebarea despre scandalul politic Epstein a venit de la un jurnalist de la ABC News. Deranjat de întrebare, Trump a spus că licența de difuzare utilizată de ABC ar trebui „retrasă”, relatează Reuters.

„Cred că licența pentru ABC ar trebui retrasă, pentru că știrile voastre sunt atât de false și sunt atât de greșite”, a afirmat Trump.

În acest context, Trump l-a lăudat pe președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, pe care l-a numit să conducă agenția în ianuarie. „Ar trebui să analizeze asta”, a spus Trump despre retragerea licenței.

Carr s-a întâlnit cu Trump în Florida în acest weekend, potrivit unei postări de pe rețelele de socializare a lui Carr.

A fost a doua oară în ultimele luni când ABC s-a aflat în vizorul lui Donald Trump.

În septembrie, Trump l-a lăudat pe Carr pentru că acesta a presat postul de televiziune să-l retragă pe realizatorul emisiunii de noapte de la ABC, Jimmy Kimmel, după ce prezentatorul a făcut comentarii despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Trump a sugerat și atunci că licența televiziunii ar trebui retrasă.