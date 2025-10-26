Sari direct la conținut
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare”

Donald Trump la sosirea în Malaezia. Foto: THE WHITE HOUSE / UPI / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse esenţiale în economia modernă, informează AFP.

„Malaezia s-a angajat să garanteze să nu fie impusă nicio restricţie la vânzarea de metale rare companiilor americane”, a anunțat Casa Albă într-un comunicat comun cu guvernul de la Kuala Lumpur.

Acordul comercial a fost semnat de Donald Trump şi de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim, în capitala Malaeziei, unde preşedintele american este prezent duminică pentru a participa la summitul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), înaintea unei întâlniri cu preşedintele chinez Xi Jinping joi.

Kuala Lumpur promite astfel, prin acest acord, să se „abţină de la a interzice sau a impune cote la exporturile de minerale critice spre Statele Unite”, în timp ce Washingtonul a acceptat oficializarea unei taxe vamale de 19% la produsele malaeziene.

Malaezia se angajează de asemenea să accelereze dezvoltarea sectorului său de minerale critice în parteneriat cu companiile americane, în special prin prelungirea licenţelor de exploatare pentru a creşte capacităţile de producţie.

Malaezia a declarat în 2023 că deţine în jur de 16,2 milioane de tone de rezerve neexploatate de pământuri rare.

Apoi, un moratoriu naţional asupra exporturilor acestor resurse a intrat un vigoare la 1 ianuarie 2024, pentru a încuraja transformarea lor pe piaţa internă.

„Trăim într-o lume în care deţinerea acestor minerale critice este esenţială pentru producţia, tehnologia şi economia noastră”, a declarat reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, cu ocazia semnării acordului.

„Este crucial să cooperăm ca parteneri voluntari spre a garanta fluiditatea lanţurilor noastre de aprovizionare”, a subliniat el.

Duminică, Trump a anunţat de asemenea că a semnat un protocol de acord neconstrângător cu Thailanda ce prevede măsuri vizând creşterea cooperării în comerţul cu minerale rare.

