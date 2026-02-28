Trump ține lumea în suspans în privința Iranului: Ultimele informații privind situația din Orientul Mijlociu / Încă o țară importantă își evacuează ambasada din Tel Aviv

Avioane de realimentare în aer Boeing Stratotanker ale SUA, pe aeroportul Ben Gurion din Israel, în contextul amenințării unui atac asupra Iranului. Foto: Jim Hollander / UPI / Profimedia

Donald Trump ține lumea în suspans: președintele american a spus că este nemulțumit de Iran, dar a declarat că nu a luat o „decizie finală” cu privire la eventualele atacuri, în timp ce mediatorul omanez s-a lăudat că s-a găsit o soluție în negocierile pentru evitarea războiului, scrie AFP.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată cu uriașa forță aeriană și navală masată de Statele Unite în jurul Iranului, iar numeroase țări au emis avertismente pentru cetățenii lor să părăsească Iranul și Israelul sau au anunțat măsuri privind personalul diplomatic.

Ultima națiune majoră care a luat o astfel de decizie este Canada, care a anunțat peste noapte că își mută personalul diplomatic neesențial din Tel Aviv.

Nu am luat o decizie finală, afirmă Trump

Trump a spus vineri seară că „nu este foarte mulțumit de modul în care iranienii negociază”, declarația venind la o zi după cea de-a treia sesiune de discuții de la Geneva, mediată de Oman.

Dar „nu am luat o decizie finală” cu privire la posibile atacuri, a declarat el, pe fondul unei desfășurări militare americane masive în Orientul Mijlociu, cea mai importantă din ultimele decenii, și al temerilor privind o escaladare regională în cazul unui atac american.

Președintele american a afirmat că vrea să ajungă la un acord cu Teheranul, dar a avertizat în același timp că „uneori trebuie” să folosești forța militară.

Donald Trump a lansat pe 19 februarie un ultimatum de „10-15 zile” pentru a decide dacă un acord este posibil sau dacă va recurge la forță.

Noile tensiuni au apărut după reprimarea sângeroasă, în ianuarie, a unei vaste mișcări de protest a iranienilor, cărora Donald Trump le promisese că le va veni „în ajutor”

Mediatorul Oman spune că Iranul a acceptat ceva

Șeful diplomației omaneze a dat asigurări vineri seară că s-a înregistrat un progres în negocieri, afirmând că Iranul a acceptat să nu stocheze uraniu îmbogățit. Dacă nu poți stoca, nu poți fabrica o bombă, a spus Badr Albusaidi.

„Este ceva complet nou, care face ca argumentul privind îmbogățirea (uraniului) să fie mult mai puțin relevant, pentru că acum vorbim despre absența stocării”, a explicat el pentru CBS.

„Pacea este la îndemână”, a scris vineri pe X omanezul Badr Busaidi, spunând că s-a întâlnit la Washington cu vicepreședintele JD Vance.

Mai devreme în aceeași zi, Donald Trump ceruse Iranului să nu efectueze „niciun fel de îmbogățire” a uraniului. „Nu aveți nevoie să îmbogățiți uraniul când aveți atât de mult petrol”, a declarat el presei în timpul unei vizite în Texas.

Val de evacuări diplomatice și avertismente pentru străinii din regiune

În acest context tensionat, Statele Unite au recomandat vineri personalului neesențial al ambasadei lor din Ierusalim să părăsească Israelul – aliatul lor și dușman al ranului – din cauza „riscurilor pentru siguranța lor”. „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI”, le-a spus ambasadorul angajaților săi într-un email dezvăluit de presa americană.

În cursul serii de vineri, țări precum Marea Britanie, China, Franța, Germania, Italia și Polonia au transmis de asemenea mesaje de avertizare pentru cetățenii lor aflați în Israel sau în regiune. România a anunțat și ea că repatriază voluntar personalul neesențial din Israel.

Secretarul de stat american Marco Rubio se va deplasa luni în Israel – țară pe care Iranul a lovit-o în iunie ca răspuns la un atac israelian pe teritoriul său -, a anunțat Departamentul de Stat.

El a anunțat că Washingtonul a inclus vineri Iranul pe lista neagră a țărilor care practică „detenții nejustificate” și a cerut eliberarea cetățenilor americani ținuți în mod nejustificat în închisorile iraniene.

Americanii vor și limitarea programelor balistice iraniene

Statele Unite au trimis în regiune două portavioane, printre care Gerald Ford, cel mai mare din lume, care probabil a ajuns lângă Israel după ce a plecat din Creta joi.

Acuzând Teheranul – care neagă – că dorește să se doteze cu bomba atomică, Statele Unite insistă pentru o interdicție totală a îmbogățirii uraniului, în timp ce Iranul își apără dreptul la energia nucleară civilă.

Washingtonul dorește, de asemenea, să limiteze programul balistic iranian, o chestiune pe care Teheranul refuză să o abordeze.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a cerut vineri Statelor Unite să evite „orice cerință excesivă”, temperând optimismul pe care îl afișase cu o zi înainte, la încheierea negocierilor. El se lăudase joi cu „progrese foarte bune” în discuțiile cu Statele Unite.

O nouă sesiune urmează să aibă loc „foarte curând”, după discuțiile „între echipele tehnice” de luni de la Viena, în Austria, asistate de „experți” ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a adăugat el.