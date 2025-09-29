Trupele ruse, pierderi mari și încercuite în apropierea unui oraș disputat din Donețk. Noi detalii despre contraofensiva Kievului, anunțate de generalul Sîrskîi

Soldații ucraineni din brigada 38 trag cu artileria în direcția orașului Pokrovsk, din regiunea Doneșk, Ucraina, pe 9 decembrie 2024. Fotografie ilustrativă. SURSA: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mai multe unități militare rusești au fost încercuite în apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk din Ucraina, în timpul actualei contraofensive în derulare, a anunțat luni, 29 septembrie, comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Pe parcursul ultimei luni, forțele ucrainene au respins trupele ruse care avansaseră cu 15-20 de kilometri (6 mile) către autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, situată în apropierea orașului Pokrovsk, aflat în epicentrul luptelor din Donbas. De la sfârșitul lunii august, unitățile ucrainene au recucerit mai multe sate din regiune, notează The Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au eliberat 175 de kilometri pătrați (68 de mile pătrate) în timpul contraofensivei în curs, în timp ce într-o altă zonă, de 195 de kilometri pătrați (75 de mile pătrate), grupurile rusești de sabotaj au fost eliminate, potrivit generalului Sîrskîi.

Forțele ruse au suferit pierderi semnificative în direcția Dobropillia, cu 3.185 de soldați raportați ca victime, dintre care 1.769 au fost uciși. De asemenea, forțele Kievului au distrus sau capturat 969 de unități de armament și echipament militar rusesc, a mai susținut șeful armatei ucrainene.

Anunțul acestuia vine în contextul în care forțele ucrainene, poziționate într-o poziție defensivă strategică de-a lungul frontului estic de aproape doi ani, au început să lanseze contraofensive mai frecvente.

Armata ucraineană a eliberat așezările Zarichne, Novoekonomichne și Udachne mai devreme în cursul lunii septembrie.

Cu toate acestea, Rusia a menținut un ritm ridicat al operațiunilor ofensive pe întreaga linie a frontului, pe tot parcursul verii.

Potrivit blogului ucrainean Deep State, o platformă militară considerată ca apropiată de armata ucraineană, forțele ruse au ocupat 1.548 de kilometri pătrați în această perioadă, mai mult decât dublul celor 659 de kilometri pătrați capturați în aceeași perioadă a anului 2024.