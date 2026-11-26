Atacurile Ucrainei asupra navelor rusești în apele teritoriale ale Libiei încalcă dreptul internațional, a declarat joi Ministerul Apărării din Turcia, adăugând că solicită părților beligerante să se abțină de la atacarea navelor civile și să respecte dreptul internațional, relatează Reuters.

„Potrivit dreptului internațional, desfășurarea unor acțiuni ostile în apele teritoriale ale unui stat neutru este ilegală. Partea libiană a sesizat Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și Consiliul de Securitate al ONU în legătură cu atacurile asupra navelor din portul Benghazi și din apropierea acestuia”, a declarat ministerul în cadrul briefingului săptămânal organizat la Ankara.

Ministrul ucrainean de Externe a declarat marți că atacul cu drone asupra unei nave militare rusești și asupra unei nave de transport de mărfuri, desfășurat în weekend în apele teritoriale ale Libiei, a reprezentat un act legitim de autoapărare. Declarația a venit în urma criticilor formulate de guvernul de la Tripoli.

Atacul ucrainean din Libia a fost criticat și de Italia

Comentariul Ministerului Apărării de la Ankara a venit la o zi după ce Italia a transmis la rândul ei Ucrainei că a fost o greșeală să atace nave rusești în apele teritoriale libiene și a avertizat Kievul să nu extindă războiul în noi zone.

„A fost o greșeală să se încalce suveranitatea Libiei”, a afirmat ministrul italian de externe Antonio Tajani, adăugând că Italia nu a primit nicio avertizare prealabilă cu privire la operațiunile ucrainene.

„Italia nu avea absolut nicio cunoștință despre intențiile Kievului de a lansa atacuri în apele teritoriale libiene, chiar și în interiorul unui port”, a spus ministrul Tajani, care este liderul partidului de coaliție Forza Italia.

Tajani a spus că l-a sunat pe omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru a-și exprima îngrijorarea, subliniind angajamentul Italiei față de integritatea teritorială a Libiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizat luni că operațiuni precum cele desfășurate împotriva navei rusești ancorate în portul Benghazi, la mii de kilometri distanță de principalul front al luptei cu Rusia, vor continua.

Președintele ucrainean a confirmat la începutul săptămânii că forțele armate au scufundat în Libia corveta rusească „Merkury”, una dintre cele mai noi nave ale Moscovei, intrată în serviciu în 2023, folosind șapte drone navale de fabricație ucraineană.