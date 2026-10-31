Tusk acuză opoziția naționalistă că vrea să „distrugă democrația și statul de drept”: „Să spunem lucrurilor pe nume”

Premierul polonez Donald Tusk i-a acuzat sâmbătă pe liderii opoziției conservatoare și naționaliste că vor să „distrugă democrația și statul de drept”, potrivit AFP.

Declarația a fost făcută la o zi după incidentele de la Tribunalul Constituțional, unde poliția a intervenit în timp ce susținătorii partidului de opoziție de dreapta Lege și Justiție (PiS) protestau față de suspendarea lui Bogdan Swieczkowski, președintele instanței.

„Să spunem lucrurilor pe nume. De ani de zile există în Polonia organizații și politicieni care doresc să distrugă democrația și statul de drept”, a afirmat, sâmbătă, premierul Donald Tusk.

Vineri, unii dintre protestatarii care s-au adunat în fața instanței au scandat „Tusk trădătorul” și au încercat să treacă de barierele de securitate. Președintele Karol Nawrocki, care a fost susținut de PiS la alegerile din 2025, a acuzat guvernul că a orchestrat o preluare forțată a Tribunalului Constituțional.

Tusk spune că incidentele de la tribunal au fost „înfiorătoare”

Poliția a anunțat că trei persoane au fost reținute după incidentele de vineri de la Tribunalul Constituțional, pe care Donald Tusk le-a descris drept „înfiorătoare”.

„Îmi doresc foarte mult să nu mai fim nevoiți niciodată să fim martorii unor scene asemănătoare în Polonia”, a adăugat el.

Guvernul lui Tusk încearcă de săptămâni întregi să-i îndepărteze de la Tribunalul Constituțional pe judecătorii aleși în timpul fostei guvernări, a PiS, care s-a aflat la putere din 2015 până în 2023.

„Sunt convins că Tribunalul Constituțional va începe să funcționeze așa cum ar trebui”, a spus premierul.

Curtea ar trebui să își îndeplinească atribuțiile „în mod independent (…) și în conformitate cu Constituția”, a continuat șeful guvernului proeuropean de la Varșovia.

„Sarcina puterii executive – și, prin urmare, sarcina mea – este să asigure securitatea și condițiile de funcționare ale acesteia”, a mai declarat Tusk.

Criza de la Varșovia a provocat o demisie și la București, unde ambasadorul Poloniei a anunțat că renunță la funcție, „dată fiind tentativa de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional” din țara sa.