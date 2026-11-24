Kievul va avea nevoie de 115 miliarde de euro (125 de miliarde de dolari) în sprijin financiar extern în 2027, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Zelenski le-a spus înalților săi oficiali regionali că guvernul a obținut deja angajamente în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru anul viitor și că poartă discuții pentru a identifica sursele din care să obțină restul de 25 de miliarde de euro.

În contextul în care conflictul împotriva Rusiei se află deja în al cincilea an, Ucraina se confruntă cu costuri de război în creștere vertiginoasă și depinde de sprijinul militar și financiar al aliaților occidentali pentru a putea continua lupta.

UE este în prezent principalul susținător financiar al Ucrainei și, săptămâna trecută, a anunțat un plan de a împrumuta încă 45 de miliarde de euro pentru a sprijini economia Ucrainei și efortul acesteia de război.

Alte 45 de miliarde de euro făceau parte din finanțarea de 90 de miliarde de euro aprobată în decembrie anul trecut și planificată pentru acest an și pentru 2027.

Aliații Kievului reacționează, după atacurile ucrainene din Marea Baltică și Mediterană. Unii parteneri europeni sunt „îngrijorați”, spune Zelenski

„Comisia Europeană a prezentat deja o modalitate de a asigura această finanțare, iar noi lucrăm acum pentru a ne asigura că Uniunea Europeană o va susține”, a declarat Zelenski.

„Trebuie să găsim încă 25 de miliarde de euro. Sunt încrezător că vom îndeplini această sarcină”, a adăugat liderul de la Kiev.