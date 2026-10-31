Ucraina continuă să atace rafinăriile din Rusia, în ciuda presiunilor făcute de Trump înainte de alegeri. Strategia Kievului

Oficiali ucraineni au declarat pentru Kyiv Independent că forțele armate continuă campania care vizează rafinăriile de petrol rusești, respingând informațiile conform cărora Kievul ar fi acceptat să suspende atacurile.

Pe 29 octombrie, The Wall Street Journal (WSJ) relatase, invocând surse familiarizate cu operațiunile, că Ucraina a acceptat să facă o „pauză” de la aceste atacuri. Potrivit articolului, această pauză urma să rămână în vigoare până după alegerile americane de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie, putând să se prelungească pe parcursul lunii.

Publicația americană a mai susținut că decizia a venit în urma unor presiuni politice intense din partea administrației Trump.

Totuși, oficiali ucraineni au declarat pentru Kyiv Independent că Ucraina nu a acceptat niciodată să oprească loviturile.

La mai puțin de 24 de ore după articolul din WSJ, mai multe drone ucrainene au lovit rafinăria Novokuibîșevsk din regiunea rusă Samara.

„Jared a sugerat să nu lovim rafinării timp de 30 de zile”

Conform oficialilor ucraineni, emisarul american Jared Kushner sugerase într-adevăr o pauză, dar Ucraina nu a fost niciodată de acord cu aceasta.

„Jared a sugerat să nu lovim rafinării timp de 30 de zile”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Kyiv Independent. El a adăugat că „nimeni nu dăduse un asemenea ordin” și că „nu știau de unde” aflase WSJ altceva.

Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia au reprezentat o sursă de tensiune în relațiile dintre Kiev și Washington. După ce a anunțat un acord cu Moscova privind motorina, președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să oprească aceste atacuri și a îndemnat la organizarea unor alegeri în Ucraina.

Pe 27 octombrie, Zelenski a infirmat teoriile conform cărora Ucraina ar fi ordonat o pauză în loviturile asupra rafinăriilor rusești.

„Băieții noștri au încercat să fie ceva mai atenți în aceste zile. Dar nu au un ordin”, le-a spus el jurnaliștilor la Kiev.

Strategia Ucrainei

Un alt înalt oficial ucrainean a declarat pentru Kyiv Independent că Ucraina va continua să lovească infrastructura petrolieră rusă, dar nu va revendica public aceste lovituri. Scopul este să nu creeze impresia că ar căuta în mod deliberat un conflict cu administrația Trump.

Deși guvernul ucrainean nu a revendicat atacul de la Novokuibîșevsk, compania ucraineană din sectorul apărării Fire Point a recunoscut deschis lovitura, spunând că rafinăria „primește astăzi vizitatori din Ucraina” și că în operațiune au fost folosite dronele sale cu rază lungă de acțiune FP-1.

Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au fost confirmate și de guvernul de la Moscova. Vicepremierul rus Aleksandr Novak a susținut că, pe 30 octombrie, Ucraina a atacat trei rafinării rusești și un complex gazochimic.

Kyiv Independent susține că singura pauză în îndelungata campanie a Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere ruse a avut loc după ce președintele american Donald Trump a anunțat unilateral un „armistițiu energetic”, pe 11 octombrie. Forțele Kievului au suspendat atunci loviturile timp de circa 72 de ore.

Loviturile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse au fost primite la Washington cu o „ridicare din umeri”, potrivit unui oficial american care a vorbit cu Kyiv Independent.

O altă persoană apropiată de administrație a declarat pentru Kyiv Independent că o mare parte din retorica administrației privind atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse se adresa publicului intern.

Această sursă, potrivit publicației ucrainene, a subliniat că Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA continua să furnizeze Kievului informații despre dispunerea apărării antiaeriene ruse, care au contribuit la campania de lovituri în profunzimea teritoriului rus.