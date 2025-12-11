UE a reluat discuțiile cu China pentru stabilirea unui preț minim la mașinile electrice importate

Autoturisme noi prezentate pe 26 noiembrie 2025 la Salonul Auto Internațional de la Sao Paolo (imagine ilustrativă), FOTO: Leandro Chemalle / Imago Stock and People / Profimedia Images

Ministerul Comerțului din China a declarat joi că negocierile cu Uniunea Europeană privind un plan de preț minim pentru vehiculele electrice produse în China au fost reluate și vor continua și săptămâna viitoare, în timp ce a îndemnat blocul comunitar să nu poarte discuții separate cu producătorii, transmite Reuters.

Blocul celor 27 de state membre a aprobat în octombrie 2024 taxe vamale de până la 45,3% pentru importurile de mașini electrice din China.

Măsura a fost luată după ce Comisia Europeană a declanșat în 2023 o investigație pentru a vedea dacă producătorii chinezi de vehicule electrice primesc din partea Beijingului subvenții care le permit să își vândă autoturismele la prețuri sub cel al pieței, dezavantajând producătorii europeni.

China insistă că producătorii săi de mașini electrice sunt pur și simplu mai competitivi decât rivalii lor din Europa, iar Beijingul a îndemnat UE să accepte un plan de preț minim în locul taxelor vamale. Analiștii afirmă că blocul comunitar reprezintă o piață esențială pentru producătorii auto chinezi, care se confruntă cu marje de profit în scădere pe piața internă din cauza războaielor de prețuri și a deflației.

„China salută angajamentul reînnoit al UE de a relua negocierile privind asumarea unui preț minim și apreciază revenirea acesteia la calea rezolvării diferențelor prin dialog”, a declarat He Yadong, purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului, în conferința sa zilnică de presă.

El a spus, fără a oferi alte detalii, că negocieri cu UE au avut loc în ultimele zile și vor continua și săptămâna viitoare.

Agenția Reuters amintește totuși că acordurile europene anterioare privind prețurile minime, cunoscute și sub denumirea de „angajamente de preț”, s-au aplicat unor mărfuri omogene, nu unor bunuri manufacturate complexe, precum automobilele.

Comisia Europeană a declarat că este de părere că un singur preț minim nu ar fi suficient pentru a contracara prejudiciul cauzat de subvenții.