UE trebuie să se comporte ca un singur stat, subliniază fostul șef al BCE Mario Draghi

Uniunea Europeană trebuie să-și reformeze în mod radical modul în care operează, astfel încât să se comporte ca un singur stat pentru a face față provocărilor uriașe pe care le întâmpină, a declarat marți, în Parlamentul European, fostul președinte al Băncii Centrale Europene (BCE) Mario Draghi, potrivit agenției italiene de presă ANSA, citată de Agerpres.

„Este tot mai clar că trebuie să acționăm tot mai mult ca și cum am fi un singur stat pentru a depăși provocările UE”, a spus Draghi, care în 2024 a prezentat un raport solicitat de Comisia Europeană referitor la strategia de creștere a competitivității europene.

„Complexitatea răspunsului ce implică cercetarea, industria, comerțul și finanțele va presupune un grad fără precedent de coordonare între toți actorii: guverne și parlamente naționale, Comisia și Parlamentul European. Răspunsul la noua situație din jurul UE trebuie să fie rapid, pentru că timpul nu este de partea noastră, cu economia europeană stagnând în timp ce o mare parte a lumii este în creștere. El trebuie să fie pe măsura provocărilor și concentrat pe sectoarele care vor stimula creșterea. Viteza, amploarea și intensitatea vor fi esențiale. Trebuie să depășim barierele interne, să standardizăm, armonizăm și simplificăm reglementările naționale și să promovăm o piață a capitalurilor bazată pe mai multă echitate”, a afirmat fostul premier italian.

Raportul Draghi, publicat în 9 septembrie anul trecut, arată că Uniunea Europeană are nevoie de o politică industrială mult mai coordonată, de adoptarea mai rapidă a deciziilor și de investiții masive dacă vrea să mențină ritmul, din punct de vedere economic, cu Statele Unite și China.

Documentul, ce are 400 de pagini, menționează că UE are nevoie de investiții suplimentare de 750 – 800 miliarde de euro pe an, de până la 5% din PIB – un nivel mult mai ridicat chiar și față de 1-2% din planul Marshall pentru reconstrucția Europei după Al Doilea Război Mondial.

Nivelurile diferite de subvenții în statele membre afectează piața unică europeană, fragmentarea limitează nivelul necesar pentru a concura la nivel global, iar procesul de luare a deciziilor din cadrul UE este complex și lent.

O altă concluzie a raportului este că UE trebuie să stimuleze inovarea și să reducă prețurile energiei, în timp ce continuă decarbonizarea. De asemenea, este nevoie de reducerea dependenței de alte state, în special China, pentru mineralele esențiale, și de sporirea investițiilor în apărare, mai indică raportul Draghi.