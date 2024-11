Ultimul atac masiv al rușilor în Ucraina demonstrează eşecul „diplomaţiei prin telefon”, afirmă premierul Poloniei

Niciun apel telefonic nu este în măsură să oprească agresiunea rusă în Ucraina, a declarat premierul polonez Donald Tusk duminică, la două zile după un apel controversat al cancelarului german Olaf Scholz către președintele rus Vladimir Putin, scrie AFP.

„Nimeni nu îl va opri pe Putin cu apeluri telefonice”, a scris Donald Tusk pe reţeaua de socializare X.

„Atacul (rușilor) de noaptea trecută, unul dintre cele mai grave în acest război, a demonstrat că diplomaţia prin telefon nu poate înlocui un sprijin veritabil a întregului Occident pentru Ucraina”, a subliniat el.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future.