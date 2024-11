VIDEO Atacul de duminică al Rusiei asupra Ucrainei, cel mai amplu din ultimele trei luni. Moscova anunță care au fost „obiectivele” vizate

Exploziile care au zguduit duminică dimineață capitala Kiev şi alte oraşe ucrainene au făcut parte din cel mai mare atac cu rachete al Rusiei din august încoace, relatează Reuters. Oficialii ucraineni spun că atacul a vizat infrastructura energetică înainte de venirea iernii, în vreme ce autoritățile de la Moscova au altă explicație.

Ucrainenii se pregăteau de săptămâni pentru un atac major asupra sistemului de energie electric, temându-se de deteriorarea reţelei care ar provoca întreruperi lungi şi ar crea presiune psihologică într-un moment critic al războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

„Inamicul atacă instalaţiile de producere şi transport de energie electrică în toată Ucraina”, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, German Galuşcenko, pe Facebook.

Oficialii ucraineni au anunţat că au întrerupt furnizarea de electricitate în unele regiuni, inclusiv la Kiev, ca măsură preventivă, în vreme ce Odesa se confruntă cu întreruperi în furnizarea de căldură, apă și electricitate.

La Kiev, un apartament de la etajul patru al unui bloc de cinci etaje a luat foc din cauza căderii de resturi de drone şi cel puţin două persoane au fost rănite, a declarat primarul Kievului, Vitalii Klitschko.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în total, forțele ruse au lansat aproximativ 120 de rachete și 90 de drone, noaptea trecută, într-un atac aerian „masiv combinat” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

În cursul dimineații, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele ruse au lansat o lovitură masivă asupra instalațiilor energetice care alimentează complexul militar-industrial al Ucrainei, au informat agențiile de presă ruse.



Infrastructura aerodromului militar al Ucrainei a fost, de asemenea, afectată, a adăugat ministerul.

