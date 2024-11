VIDEO Zelenski denunţă discuţia lui Scholz cu Putin: A deschis cutia Pandorei. Exact ce a aşteptat Putin de multă vreme

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că apelul telefonic al cancelarului german Olaf Scholz către Vladimir Putin a deschis „cutia Pandorei”, subminând eforturile de a-l izola pe preşedintele rus, informează Reuters, AFP și Agerpres.

„Acum ar putea urma alte conversaţii, alte apeluri telefonice. Doar o grămadă de cuvinte. Şi aceasta este exact ceea ce Putin a aşteptat de multă vreme: este extrem de important pentru el să slăbească izolarea sa”, a subliniat Zelenski în discursul de vineri seară.

Zelenski a confirmat că fusese informat dinainte de cancelarul federal german că el se pregăteşte să discute cu Vladimir Putin.

Chancellor Scholz told me that he planned to call Putin. His call, in my opinion, opens Pandora's Box. There may now be other conversations and phone calls. Just a lot of words.



