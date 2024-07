Una dintre marile rivale ale Simonei Halep, multiplă campioană de Grand Slam, se va retrage din tenis după JO 2024

Angelique Kerber va juca la Paris, cu ocazia Jocurilor Olimpice, ultimul turneu în calitate de sportivă profesionistă, nemțoaica anunțându-și retragerea din sportul care i-a adus atât de multe satisfacții.

Ajunsă la 36 de ani, Angelique a mai avut parte de o retragere din tenis, aceea fiind însă una temporară: a născut o fetiță, Liana, la începutul anului 2023 (în luna februarie).

De altfel, în sezonul 2023 Kerber a fost absentă din circuitul mondial (nu a disputat vreun meci oficial), iar revenirea s-a petrecut în acest an.

Din păcate pentru fosta lideră WTA, sezonul în curs nu a adus rezultatele scontate, iar Kerber a avut parte de rezultate modeste la cele trei Grand Slamuri care au avut deja loc în acest an: a părăsit Australian Open, Roland Garros și Wimbledon în runda inaugurală.

„Linia de final. Pot spune deja că nu voi uita niciodată Paris 2024, pentru ca va fi ultimul meu turneu din postura de jucătoare profesionistă de tenis.

Deși asta pare să fie decizia corectă de luat, nu se va simți niciodată așa. Iar acest lucru este simplu de explicat, pentru că iubesc acest sport din toată inima și sunt recunoscătoare pentru toate amintirile și oportunitățile pe care mi le-a dat”, spune, printre altele, Angelique Kerber pe rețelele sociale.

Angelique este una dintre marile rivale pe care le-a avut Simona Halep în circuitul WTA, meciurile dintre cele două fiind unele intense, cu mult dramatism și cu raliuri epuizante.

Kerber și Halep vor rămâne în statistici la egalitate, scorul directelor fiind de 6-6.

Cele mai importante victorii ale Simonei contra lui Kerber au venit la Grand Slamuri: în semifinale la Australian Open în 2018 (Halep avea să piardă finala cu Wozniacki) și în sferturi la Roland Garros tot în același sezon: Simona avea atunci să meargă până la capăt și să câștige trofeul pe Chatrier.

Angelique Kerber urca pe 12 septembrie 2016 pe prima poziție în clasamentul WTA. În vârstă de 36 de ani, sportiva din Germania a câștigat 14 titluri WTA, a bifat 680 de victorii și 377 de înfrângeri. A adunat doar din premiile din tenis $32,519,180.

Angelique are în palmares trei titluri de Grand Slam: US Open 2016, Australian Open 2016 și Wimbledon 2018. De asemenea, a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.

The last dance for Angie 💛



Olympic silver medalist & 3x Grand Slam champion Angelique Kerber has announced that she will retire after the #Paris2024 #Olympics #tennis pic.twitter.com/6yS17UyJJb