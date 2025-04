VIDEO Ultimul drum al Papei Francisc. Sicriul cu trupul său, transportat cu papamobilul la Biserica Santa Maria Maggiore, în aplauzele oamenilor

Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Roma, pe traseul pe unde trecea papamobilul cu trupul Papei Francisc, pentru a-și lua rămas bun de la acesta. De multe ori, în filmarea transmisă de Vatican News se auzeau aplauzele oamenilor.

După funeraliile care au avut loc în Piața Sfântul Petru, sicriul cu trupul Papei Francisc a fost transportat cu un papamobil până la biserica Sfânta Maria Maggiore, aflată la aproximativ 7 kilometri distanță de Bazilica Sfântul Petru.

Pope Francis's coffin is being driven through the thousands of people lining the streets.



This is the last time the public will see the Pope's coffin before it is buried in Rome's Basilica of Santa Maria Maggiore.https://t.co/9C92YlFEdp



📺 Sky 501 and YouTube