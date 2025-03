Un actor celebru a dezvăluit după 30 de ani sfatul pe care l-a primit de la Bruce Willis pentru când nu o să mai facă bani

Legendarul Bruce Willis a împlinit miercuri 70 de ani, ocazie cu care un alt actor celebru, Samuel L. Jackson, a dezvăluit sfatul pentru carieră pe care l-a primit de la acesta în timpul filmărilor pentru lungmetrajul „Die Hard With a Vengeance”, relatează revista Variety.

Cei doi actori au jucat împreună pentru prima dată în al treilea film Die Hard, lansat în 1995, care a încasat 366 de milioane de dolari la nivel global, devenind filmul cu cele mai mari încasări ale anului și cel mai mare succes al francizei la acel moment. Ulterior, au colaborat din nou pentru filmele Unbreakable și Glass ale regizorului M. Night Shyamalan, considerat un maestru al suspansului.

„Mi-a spus: ‘Sper că vei reuși să găsești un personaj la care să te poți întoarce oricând faci filme proaste care nu încasează nimic, un personaj pe care toată lumea îl iubește’”, a povestit Jackson despre sfatul pe care Willis i l-a dat pe platourile de filmare cu 3 decenii în urmă.

„A zis: ‘Arnold [Schwarzenegger] îl are pe Terminator. Sylvester [Stallone] îi are pe Rocky și Rambo. Eu îl am pe John McClane’. Iar eu am fost ceva de genul: ‘Aha, okay’. Și nici nu mi-a trecut prin cap până când am primit rolul lui Nick Fury – și un contract pentru nouă filme pentru a-l juca pe Nick Fury – că, ‘Oh, fac exact ce a spus Bruce. Acum am și eu un astfel de personaj’”, a povestit Samuel L. Jackson într-un interviu acordat Vanity Fair.

Samuel L. Jackson a jucat timp de peste un deceniu rolul lui Nick Fury

Jackson a apărut pentru prima dată în rolul lui Nick Fury în scena de după genericul de la finalul filmului Iron Man din 2008. El a devenit apoi o prezență constantă în Universul Cinematic Marvel, jucând în zeci de producții, inclusiv în filme precum The Avengers și Captain Marvel, dar și într-un serial propriu care se învârte în jurul personajului său, Secret Invasion.

Anul trecut, Jackson a declarat pentru revista GQ că a fost șocat când Marvel i-a oferit inițial contractul pentru nouă filme.

„Cât trebuie să rămâi în viață pentru a face 9 filme? Nu e cel mai rapid proces din lume. „Nu știam că vor face 9 filme în aproximativ 2 ani și jumătate. Asta e cam nebunesc! Oh doamne, îmi epuizez contractul. A funcționat”, a declarat Jackson, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori care nu a câștigat niciodată un Premiu Oscar. Un altul e tocmai Bruce Willis.

Anterior, Jackson a spus pentru Los Angeles Times că nu și-a pierdut niciodată interesul pentru rolul lui Nick Fury și că preferă să facă filme Marvel care încasează miliarde de dolari decât să câștige Oscaruri sau să urmărească roluri dramatice menite să atragă astfel de premii.

Bruce Willis s-a retras de la Hollywood în 2022, după ce a fost diagnosticat cu afazie – o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale. Diagnosticul a fost revizuit abia în anul următor, când medicii au descoperit că el suferă de demenţă frontotemporală.

De atunci, actorul s-a retras din lumea filmului, dar apropiaţii săi continuă să ofere informaţii prin intermediul reţelelor de socializare.