Un american care a navigat cu iahtul până în Rusia să întâlnească o femeie pe care a cunoscut-o pe internet a primit 5 ani de închisoare la Soci
O instanță rusă a condamnat un cetățean american la cinci ani de închisoare pentru trecerea frontierei cu o armă, după ce acesta a navigat din Statele Unite pentru a se întâlni cu o femeie din Rusia pe care a cunoscut-o pe internet, a anunțat serviciul judiciar de la Moscova, citat de Reuters.
Bărbatul, identificat drept Charles Wayne Zimmerman, a pledat vinovat, dar a declarat în fața instanței că arma era depozitată pe iahtul său pentru autoapărare și că nu cunoștea legislația rusă.
Zimmerman a plecat în iulie 2024 din Carolina de Nord spre Portugalia, apoi a traversat Marea Mediterană și Marea Neagră, ajungând în iunie 2025 în Soci din sudul Rusiei.
Americanul „nu s-a obosit să studieze legile Federației Ruse”, spune Moscova
„Zimmerman le-a spus judecătorilor că a cunoscut pe internet o femeie din Kazan și a decis să navigheze cu iahtul său pentru a se întâlni cu ea”, a adăugat serviciul judiciar de la Moscova, făcând referire la un alt oraș din sudul Rusiei.
„La plecare, nu s-a obosit să studieze legile Federației Ruse și a considerat că armele depozitate pe iahtul său pentru autoapărare ar trebui pur și simplu să rămână la bord”, a adăugat acesta.
El a fost condamnat la 5 ani de închisoare de un tribunal din Soci.
Serviciul judiciar al Rusiei a difuzat imagini video care arată o pușcă și cartușe Remington confiscate de pe iaht, în timp ce Zimmerman a fost filmat așezat, având lângă el o sticlă de apă.