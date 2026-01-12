Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort în biroul său. În aceeași zi, un oligarh rus care locuia în insulă a dispărut în mod misterios

Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în sediul ambasadei Rusiei în Cipru, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba „probabil de un suicid”, a declarat luni pentru AFP o sursă din cadrul poliției cipriote.

Corpul angajatului diplomatic a fost descoperit joia trecută, în biroul său, iar poliția cipriotă a fost chemată de ambasadă, însă agenților nu li s-a permis să intre în incinta clădirii pentru a face cercetării la fața locului, au relatat mass-media locale.

Corpul neînsuflețit al oficialului rus, a cărui identitate nu fusese inițial dezvăluită, a fost predat poliției în curtea ambasadei ruse.

Potrivit cotidianului cipriot în limba greacă Phileleftheros, poliției i s-a comunicat doar că bărbatul era rus și că acesta s-a sinucis și a lăsat o scrisoare.

Însă ambasada nu a prezentat această scrisoare poliției cipriote, spunând că a trimis-o la Moscova, potrivit sursei citate de AFP.

Autoritățile cipriote „se pare că au fost informate despre incident cu o întârziere de câteva ore”, a relatat ziarul.

Cipru, țară membră a Uniunii Europene, găzduiește de ani de zile o numeroasă comunitate rusă, menționează AFP.

Ambasada Rusiei în Cipru a confirmat luni decesul angajatului său, indicând că încearcă să rezolve problema repatrierii corpului acestuia, relatează Agerpres citând Gazeta.ru.

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul colegului nostru, angajatul ambasadei A.V. Panov, survenit la 8 ianuarie 2026. Moartea sa este o tragedie profund personală pentru familia și prietenii săi”, se arată într-o postare a ambasadei Rusiei din Nicosia pe Telegram.

Este vorba de Aleksei Panov, secretar III la ambasada din Cipru, precizează site-ul rus de investigații Agentstvo, citat de Agerpres.

Cauza oficială a decesului acestuia nu a fost dezvăluită. Ministerul rus de Externe nu a comentat încă incidentul.

În legătură cu acest incident, Agentstvo mai relatează că moartea diplomatului rus a survenit în aceeași zi în care cunoscutul om de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia de ceva timp la Limassol, pe coasta de sud a Ciprului, a dispărut în mod „misterios”.

Conform publicației ruse, poliția cipriotă a declanșat joi cercetări cu privire la dispariția „misterioasă” a oligarhului rus Vladislav Baumgertner, care nu a mai fost văzut din 7 ianuarie. Ultima dată, semnalul telefonului său a fost înregistrat în zona de coastă cu o pantă abruptă, nu departe de satul Pissouri de lângă Limassol.