Un atac israelian asupra primăriei dintr-un important oraş libanez s-a soldat cu 16 morţi, inclusiv edilul

Un atac aerian israelian a distrus miercuri sediul Primăriei dintr-un oraş important din sudul Libanului, omorând 16 persoane, inclusiv primarul, în cel mai amplu atac asupra unei clădiri oficiale a statului libanez de la începutul campaniei aeriene israeliene, relatează Reuters.

Oficialii libanezi au denunţat atacul, care a rănit, de asemenea, peste 50 de persoane în Nabatieh, o capitală de provincie, afirmând că este o dovadă a faptului că campania Israelului împotriva grupului armat Hezbollah se îndreaptă acum către statul libanez, scrie News.ro.

Israelienii „au vizat în mod intenţionat o reuniune a Consiliului municipal în care se discuta situaţia serviciilor şi a ajutoarelor din oraş” pentru a ajuta persoanele strămutate din cauza atacurilor israeliene, a declarat prim-ministrul interimar Najib Mikati.

Misiunea ONU în Liban (FINUL) a declarat că forţele sale de menţinere a păcii au observat miercuri dimineaţă un tanc israelian trăgând asupra turnului lor de supraveghere din apropierea oraşului Kfar Kela din sudul Libanului. Două camere au fost distruse, iar turnul a fost avariat, a declarat FINUL.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei israeliene cu privire la declaraţia FINUL.

Israelul solicitase anterior Organizaţiei Naţiunilor Unite să scoată membrii forţei de menţinere a păcii desfăşuraţi în sudul Libanului din zona de luptă, pentru propria siguranţă. FINUL afirmă că trupele sale au fost atacate de Israel de mai multe ori, deşi Israelul a contestat relatările acestor incidente.

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, aflat într-o vizită în nordul Israelului, în apropierea frontierei, a declarat că țara sa nu îşi va opri ofensiva asupra Hezbollah pentru a permite negocieri.

„Hezbollah este în mare dificultate”, a spus el, potrivit unei declaraţii redate de biroul său. „Vom purta negocieri doar sub foc. Am spus acest lucru în prima zi, am spus-o în Gaza şi o spun aici”, a punctat Gallant.

Zeci de ținte din Liban, vizate de Israel

Israelul şi-a lansat campania terestră şi aeriană în Liban pentru a dezmembra Hezbollah după un an în care grupul militant susţinut de Iran a efectuat aproape zilnic tiruri peste graniţă în sprijinul militanţilor palestinieni Hamas din Gaza.

În ultimele săptămâni, Israelul a asasinat liderii de rang înalt ai Hezbollah şi a pătruns în oraşele de la graniţa de sud, afirmând că scopul său este de a permite zecilor de mii de israelieni evacuaţi să se întoarcă în siguranţă în casele din nordul Israelului.

Israelul a emis primul aviz de evacuare pentru Nabatieh, un oraş cu zeci de mii de locuitori, pe 3 octombrie. La acea vreme, primarul oraşului, Ahmed Kahil, a declarat pentru Reuters că nu va pleca.

SUA susțin „incursiuni limitate”

Întrebat despre atacul israelian asupra Nabatieh, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, a refuzat să comenteze circumstanţele atacurilor specifice, dar a declarat că Washingtonul înţelege că Hezbollah operează din locuri precum clădiri civile şi susţine atacurile limitate pentru a viza grupul.

„Evident, nu am vrea să vedem sate întregi distruse. Nu vrem să vedem case civile distruse”, a spus Miller. „Deci, ceea ce susţinem sunt incursiunile limitate pentru a ataca şi a degrada (capacitatea) Hezbollah, pentru a degrada infrastructura Hezbollah. Nu pentru a viza civili, nu pentru a distruge case civile, nu pentru a nimici sate, noi susţinem campanii pentru a elimina Hezbollah”, a declarat oficialul american.

Armata israeliană a declarat miercuri că a lovit zeci de ţinte ale Hezbollah în zona Nabatieh, iar marina a lovit, de asemenea, zeci de alte ţinte în sudul Libanului.

Israelul a mai declarat că a „dezmembrat” o reţea de tuneluri utilizată de forţele de elită Radwan ale Hezbollah în inima unui oraş din apropierea graniţei cu Israelul, publicând un videoclip care arată explozii multiple ce zguduie un grup de clădiri. Oficialii libanezi au declarat că este vorba de orăşelul Mhaibib.