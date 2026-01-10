Un autocar cu 47 de pasageri a luat foc pe o șosea din România

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe o şosea din judeţul Mureş. În autocarul care a luat foc se aflau 47 de oameni, dar nu au existat victime, potrivit autorităților.

Autocarul mergea pe raza localităţii Soromicleadin judeţul Mureş, când a luat foc. Şoferul şi pasagerii s-au evacuat în siguranţă, vehiculul arzând cu flăcări puternice, a transmis ISU Mureș, citat de News.ro.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara au intervenit pentru stingerea incendiului. Potrivit salvatorilor, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au fost adăpostiți într-o școală.

„Un microbuz din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu sprijinul autorităţilor locale, care vor pune la dispoziţie, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o şcoală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, potrivit ISU Mureş.

În urma incendiului, circulaţia rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.