Ce este detașamentul „Carpathian Vipers” din care face parte avionul românesc care a doborât o dronă în Estonia și de ce trimite România avioane de vânătoare F-16 în țările baltice

Un detașament din cadrul Forțelor Aeriene Române derulează de la 1 aprilie o misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, denumit „Carpathian Vipers”. Detașamentul este format din șase avioane de vânătoare F-16 și aproximativ 100 de militari.

Un avion F-16 românesc a doborât, marți, o dronă ucraineană deasupra Estoniei, marcând prima țintă lovită și doborâtă deasupra unei țări baltice, dar și prima doborâre a unui avion militar românesc din era modernă.

România, a patra misiune de poliție aeriană în zona baltică

Detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai și asigură Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Misiunea de acum marchează a patra detașare a avioanelor de vânătoare românești în zona Baltică, după cele din 2025, 2023 și 2007.

În anii recenți, detașările Forțelor Aeriene Române s-au făcut cu avioane moderne F-16, în timp ce în 2007 România a trimis patru avioane MiG-21 LanceR.

De ce trimite NATO avioane de vânătoare în țările baltice

Din 2004, de când Estonia, Letonia şi Lituania au aderat la NATO, aliaţii au început misiunile de poliţie aeriană din baza lituaniană Siauliai pentru că cele trei țări, având dimensiuni reduse, nu au forțe aeriene proprii.

După ce Rusia a invadat Crimeea, misiunile au fost suplinite de la baza aeriană Ämari, Estonia, în cadrul măsurilor de asigurare ale NATO pentru aliații săi estici.

Avioanele de vânătoare alocate misiunii NATO de poliție aeriană în Marea Baltică sunt adesea lansate pentru a identifica vizual aeronavele Forțelor Aeriene ale Federației Ruse. O mare parte din activitatea de zbor a Forțelor Aeriene ale Federației Ruse se datorează poziției geografice a enclavei ruse Kaliningrad; aeronavele rusești zboară în mod regulat din Rusia continentală către Kaliningrad și viceversa.

Adesea, acestea se apropie sau zboară în apropierea spațiului aerian al NATO fără să utilizeze transpondere, fără să comunice cu controlorii traficului aerian sau fără să fi depus un plan de zbor.

Chiar recent, avioanele românești F-16 dislocate în Lituania au interceptat avioane militare rusești deasupra Mării Baltice.

Câte avioane F-16 are România și de ce nu au doborât până acum nicio dronă rusească

În acest moment, România operează 38 de avioane F-16, toate modele AM/BM, trecute prin procese de modernizare. În total, România va ajunge să se bazeze operațional pe 49 de astfel de aparate de luptă – primele 17 cumpărate din Portugalia, iar următoarele 32 din Norvegia.

Alte 18 avioane F-16 au fost transferate în proprietatea României de către Olanda, dar ele vor fi folosite la Centrul European de Pregătire a piloților F-16 de la baza aeriană Fetești.

Avioanele F-16 românești sunt cele care sunt ridicate frecvent în aer la fiecare detecție a dronelor rusești care se apropie și chiar pătrund în spațiul aerian național, în special în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

În spațiul public au existat numeroase critici cum că avioanele F-16 ridicate de România nu pot, în mod eficient, contracara dronele rusești.

MApN a comunicat că piloții de vânătoare care decolează în misiunile de alertă, frecvente în zona Deltei, au permisiunea să doboare țintele aeriene, dar că ei decid pe moment dacă se impune deschiderea focului și dacă o astfel de acțiune este justificată sau poate fi făcută în siguranță. Fie este vorba de pericolul daunelor colaterale provocate de o interceptare, fie prin prisma disporporționalității economice – să lanseze rachete ghidate aer-aer împotriva unor drone ieftine, care uneori sunt doar de momeală, fără încărcătură letală.