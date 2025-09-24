Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene

Călătorii așteaptă în terminalul 4 al aeroportului Heathrow, la vest de Londra, pe 20 septembrie 2025. Marile aeroporturi europene, inclusiv Bruxelles, Berlin și Heathrow din Londra, au fost afectate sâmbătă de „perturbări cibernetice”. Credit line: Justin Tallis / AFP / Profimedia Images

Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic care a perturbat zborurile pe aeroportul Heathrow din Londra și pe mai multe alte aeroporturi europene weekendul trecut, potrivit The Guardian și BBC.

Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) a anunțat că a arestat un bărbat de aproximativ 40 de ani, în West Sussex, în cadrul unei anchete privind incidentul care a afectat compania Collins Aerospace, furnizor de tehnologie pentru ghișeele de check-in ale companiilor aeriene.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost reținut marți seară de agenți ai NCA și de ofițeri din unitatea pentru criminalitate organizată, fiind suspectat de infracțiuni informatice, conform legislației britanice. El a fost eliberat ulterior pe cauțiune, cu condiții restrictive.

Haos pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare

Atacul cibernetic, raportat vinerea trecută, a provocat întârzieri și anulări pe scară largă pe mai multe aeroporturi, cel mai grav fiind afectat aeroportul din Bruxelles.

Companiile aeriene care folosesc sistemul Collins au fost nevoite să facă check-in-ul pasagerilor manual. Deși doar o parte dintre operațiunile de pe Heathrow au fost afectate direct, aproximativ 20 de zboruri au fost anulate în weekend, iar majoritatea curselor au înregistrat întârzieri.

Și aeroporturile din Berlin și Dublin au raportat întârzieri din cauza incidentului.

„Deși această arestare este un pas pozitiv, ancheta se află încă într-un stadiu incipient și rămâne în desfășurare. Criminalitatea cibernetică reprezintă o amenințare globală constantă, care continuă să provoace perturbări semnificative în Marea Britanie. Împreună cu partenerii noștri din țară și din străinătate, NCA este hotărâtă să reducă acest risc pentru a proteja cetățenii britanici”, a declarat Paul Foster, director adjunct al NCA și șef al unității naționale pentru criminalitate cibernetică.

Problemele care au afectat sistemele automate de check-in în mai multe aeroporturi în ultimele zile au fost cauzate de un atac ransomware, a declarat luni agenția UE pentru securitate cibernetică, subliniind riscurile crescânde ale unor astfel de atacuri asupra infrastructurilor și industriilor critice.

Atacurile ransomware blochează accesul la date până când victima plătește pentru a-și recăpăta accesul.

Incidentul se adaugă unei serii de atacuri cibernetice care au vizat anul acesta mari companii din Marea Britanie. Cel mai mare angajator din industria auto, Jaguar Land Rover, deținut de Tata, a fost nevoit să își oprească producția timp de câteva săptămâni în urma unui atac. Retailerii Marks & Spencer și Co-op au fost și ei afectați de atacuri costisitoare.

Collins Aerospace este deținută de grupul american RTX, listat la bursă în New York, unul dintre cei mai mari producători mondiali din industria aerospațială și a armamentului.