Un bărbat de 34 de ani a spus familiei că fotografiile pe care le face urșilor polari nu sunt periculoase. Apoi a fost atacat fatal

Un bărbat de 34 de ani a fost ucis de doi urși polari pe o insulă izolată din Canada, după ce a ieșit afară pentru a face fotografii, relatează revista People.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, pe 8 august 2024, Christopher Best le spusese membrilor familiei sale că nu aveau motive de îngrijorare, după ce aceștia aflaseră că fotografiase urși polari în timp ce lucra la un punct radar pe Insula Brevoort, potrivit agenției The Canadian Press.

„Nu sunt aproape de noi”, i-a spus Best tatălui său vitreg, potrivit sursei citate, în timp ce mama sa, Shelly Cox, și-a amintit că fiul ei i-ar fi spus: „Știi, îmi dau seama de diferență, nu?”. Familia sa a acceptat abia acum să vorbească despre incidentul tragic.

Best acceptase să curețe rezervoare de combustibil ale sistemului de radar militar North Warning System, în timp ce aștepta aprobarea pentru a începe munca în domeniul logisticii. Pasionat de fotografia de animale, el publicase cu o zi înainte de moarte o imagine cu un urs polar pe pagina sa de Instagram.

„Urs polar care se plimbă prin zona BAF-3”, a scris Best, în vârstă de 34 de ani, în descrierea fotografiei publicate pe 7 august 2024. Imaginea fusese realizată din siguranța unui vehicul, potrivit unui raport al companiei Nasittuq Corporation.

Compania administrează punctele North Warning System din regiunea izolată.

Bărbatul a fost surprins de un al doilea urs

Dornic să facă mai multe fotografii, Best i-a cerut unui responsabil de fauna sălbatică să-l anunțe atunci când vor mai apărea urși în apropiere. După ce și-a încheiat tura, în 8 august, a aflat că un urs se afla afară, potrivit The Canadian Press.

Bărbatul a ieșit afară cu aparatul de fotografiat, însă nu știa că un al doilea urs se afla în zonă. Imaginile de supraveghere au arătat cum un urs i-a tăiat calea lui Best, împiedicându-l să se întoarcă în clădire, și l-a atacat. Primul urs s-a alăturat apoi agresiunii.

„Nu cred că ar fi ieșit dacă ar fi știut că mai era și al doilea urs acolo”, a declarat acum mama sa pentru The Canadian Press. „Am fost pur și simplu în stare de șoc”, a spus Cox pentru publicație, povestind cum a primit vestea morții fiului ei în dimineața următoare.

Potrivit raportului consultat de The Canadian Press, în zonă nu au fost înregistrate cazuri cunoscute de răniri sau decese provocate de atacuri de urși în anteriorii 70 de ani. După acest incident, autoritățile au emis noi recomandări pentru a evita astfel de atacuri.