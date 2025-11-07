Un bărbat și-a băgat un cablu de iPhone în nas, a făcut o mică avere peste noapte, iar acum a fost condamnat la închisoare în Irlanda. „Reputația sa probabil nu va mai fi recuperată niciodată”

O vedetă sportivă irlandeză a fost condamnată ieri la cinci ani și jumătate de închisoare după ce a pretins că are cancer pentru a-și înșela prietenii și familia și a obține 345.000 de lire sterline, adică aproape 2 milioane de lei, scrie Daiy Mail.

DJ Carey, în vârstă de 54 de ani, supranumit „Maradona hurlingului”, s-a declarat vinovat în iulie de 10 capete de acuzare pentru că a determinat persoane să îi dea bani.

O imagine, despre care se spune că a fost trimisă victimelor sale, părea să-l arate cu „tuburi” medicale în nas, dar, după o inspecție mai atentă, s-a dovedit a fi un cablu de iPhone.

Potrivit Wikipedia, hurling este un joc de echipă în aer liber, de origine gaelică irlandeză străveche, practicat atât de bărbați, cât și de femei. Fiind unul dintre jocurile gaelice native ale Irlandei, acesta are o serie de caracteristici comune cu fotbalul gaelic, precum terenul și porțile, numărul de jucători și o mare parte din terminologie.

Obiectivul jocului este ca jucătorii să folosească un baston din lemn de frasin numit hurl sau hurley pentru a lovi o minge mică numită sliotar între stâlpii porții adversarului, fie peste bara transversală pentru un punct, fie sub bara transversală într-o plasă păzită de un portar pentru trei puncte.

A exploatat bunătatea oamenilor

Judecătorul Martin Nolan, care l-a condamnat, a afirmat că fraudatorii tind să exploateze slăbiciunile umane, care sunt de obicei lăcomia.

„Nu este cazul aici, domnul Carey a exploatat bunătatea oamenilor”, a spus judecătorul.

Descriindu-l pe Carey ca fiind „un sportiv redutabil atât la hurling, cât și la handbal, unul dintre cei mai cunoscuți jucători de hurling din toate timpurile și renumit în întreaga lume a acestui sport”, judecătorul a spus că persoanele care i-au dat bani erau „oameni binevoitori care doreau să ajute o persoană în nevoie”.

El a spus că era „foarte greu de știut ce l-a motivat pe domnul Carey”, dar că, de când și-a recunoscut vinovăția, acesta a fost supus „urăi și ridiculizării publice” și că „reputația sa probabil nu se va mai recupera niciodată”.

El a spus că, atunci când va fi eliberat, probabil va avea de înfruntat o viață grea.