Eliberați de presiunea de a fi părinți și totodată angajați, bunicii sunt cei care pot să ofere nepoților tot timpul și atenția lor, lucru care creează și consolidează o legătură plină de dragoste și de căldură. Un bunic activ, care poate ține pasul cu nepoții, care se poate distra cu ei și petrece timp de calitate, are un impact uriaș asupra dezvoltării, a sănătății emoționale – și până la urmă a vieții – copiilor. Susan Bosak, autoarea cărții „How To Build The Grandma Connection”, spune că acei copiii care au legături puternice cu bunici implicați și grijulii, dezvoltă o stimă de sine mai ridicată, o stabilitate emoțională mai bună, abilități sociale mai puternice (inclusiv capacitatea de a rezista presiunii colegilor) și performanțe academice îmbunătățite.

Bunicii, acești creatori de… amintiri

Cât timp petrec bunicii cu nepoții, acest lucru nu depinde exclusiv de ei, ci și de circumstanțe. Sunt bunici care locuiesc cu copiii și nepoții lor, dar sunt și bunici care trăiesc la distanță de ei și îi văd ceva mai rar. Însă chiar și-așa, cu efort, ce-i drept, relația bunici-nepoți poate fi construită și cultivată. Chiar și cei care locuiesc la distanță pot avea un impact uriaș asupra vieții nepoților, mai ales că tehnologia modernă oferă variate soluții.

Și totuși, poate că nu pentru toți bunicii această conexiune cu nepoții este una naturală. Sau nu toți pot fi atât de practici pe cât și-ar dori. Însă așa cum au învățat din mers să fie părinți, așa pot învăța și să fie bunici. Pentru că, da, există strategii și activități prin care bunicii îi pot face pe nepoți să se simtă iubiți și respectați, și să-și creeze, împreună, amintiri pentru tot restul vieții. Un lucru, însă, trebuie avut în vedere și ținut cont de el, pentru că este unul foarte important: acceptarea și respectarea regulilor și limitelor impuse de părinți. Nepoții pot pune adesea la încercare răbdarea bunicilor, iar aceștia din urmă pot fi tentați să intervină din când în când cu sfaturi, de altfel bine intenționate. Însă parentingul s-a mai schimbat de când au fost ei părinți, iar copiii lor, deveniți părinți la rândul lor, e posibil să aibă reguli și așteptări diferite de la cei mici. Începând de la cele care privesc disciplina și până la cele de creștere și îngrijire. Un bunic… cool este cel care respectă alegerile copilului său și nu oferă sfaturi dacă ele nu i-au fost cerute.

Nu devii un bunic mai bun dacă permiți nepoților să facă absolut tot ce vor ei să facă și nici dacă ești persoana care le oferă dulciuri la discreție. Altele sunt căile. Câteva dintre ele mai jos:

1. Arată-le nepoților că sunt o prioritate pentru tine

Degrevat de responsabilitățile pe care le aveai când erai părinte, cu mult mai mult timp liber la dispoziție (cel puțin în comparație cu părinții), pentru un bunic nepoții trebuie să fie în realitate o prioritate. Și nici măcar nu este nevoie să facă gesturi mărețe pentru a le arăta că ocupă primul loc în viața lor. A-i duce la grădiniță sau la școală și a-i aduce apoi acasă, a fi prezent la serbări și concursuri, a merge cu ei la activitățile extrașcolare, iată modalități prin care le poți arăta cât sunt de importanți pentru tine.

2. Comunicați în mod regulat

Chiar dacă bunicii locuiesc la distanțe mari de nepoți și se întâlnesc în cel mai optimist scenariu la sfârșit de săptămână, există modalități de a păstra legătura permanentă cu ei: apelurile telefonice, SMS-urile, Whatsapp sau Zoom. Chiar dacă, să zicem, nu te pricepi la tehnologie, merită să înveți de dragul nepoților. Unde mai pui că te pot învăța chiar ei! Vorbiți des, chiar și zilnic, fie și doar pentru a le spune „Noapte bună!”. Sau înregistrează-te citindu-le povești. Trimite-le și cere fotografii și filmulețe. Dacă știi sau te-au anunțat că vor avea un eveniment important (un meci, un spectacol în cadrul căruia vor evolua, un concurs, o festivitate de premiere etc) și nu poți fi prezent, nu uita să îi întrebi cum a fost, ce au făcut. Arată-le că îți pasă, arată-le cât de importante sunt pentru tine evenimentele din viața lor, nu te mulțumi doar cu ceea ce îți povestesc părinții.

3. Oferiți-le timp

Bunicii au tendința de a-și exprima dragostea față de nepoți prin lucruri materiale, cumpărându-le aproape tot ce își doresc. Chiar și dacă nu le sunt cerute în mod special. Sigur, vor aduce bucurie, dar pentru perioade scurte de timp, dacă nu de moment. Ceea ce nu se uită și se transformă în amintiri dragi este timpul petrecut cu ei. Vizitele la muzee, excursiile, culesul fructelor, prăjitura preparată special pentru ei, toate activitățile pe care le puteți face împreună, nimic din toata acestea nu poate fi înlocuit de cadouri materiale. Oricât de costisitoare ar fi ele. De neprețuit este doar Timpul.

4. Jucați-vă!

Chiar dacă înseamnă tot petrecerea timpului împreună, sfatul acesta este oferit separat tocmai pentru a-i sublinia importanța. Indiferent ce vârstă au, o repriză de joacă este oricând binevenită și un motiv de bucurie. Poate fi unul creativ sau unul care să ofere noi experiențe. Cel mai bine este dacă, bunici și nepoți, găsesc interesul comun, acel joc care să le facă plăcere ambelor părți. În funcție de vârstă puteți face baloane de sapun, vă puteți juca de-a fața-ascunselea sau puteți asambla un puzzle. Orice joc ar fi, el va fi așteptat cu nerăbdare de nepoți, pentru că este ocazia de a petrece momente speciale împreună.

5. Creați-vă propriile tradiții

Nepoții își vor aminti cu siguranță cu plăcere de acele lucruri pe care le făceau cu bunicii. De exemplu seara din săptămână când avea loc o bătaie cu perne ori dansau împreună, ieșirea la o terasă ca să mănânce înghețată sau plimbarea cu vaporașul. Posibilitățile sunt nelimitate, doar să găsiți acele activități care vă fac plăcere și sunt memorabile.

6. Ascultă-i și susține-i!

Unii copii preferă să le spună bunicilor lucruri pe care nu le-ar spune părinților, ceea ce face ca bunicii să devină acel punct puternic de sprijin atunci când se confruntă cu tristețe, stres sau orice altă problemă emoțională. Ascultă-ți nepoții cu inima deschisă, fără să îi judeci, fii obiectiv dar grijuliu, sfătuiește-i cu înțelepciunea la care ai ajuns și îmbrățișează-i chiar și atunci când ajungeți împreună la concluzia că au greșit. Atunci când se plâng de părinți sau de alți membri ai familiei și îți dezvăluie frustrările pe care le au, păstrează o atitudine neutră.

7. Respectă-ți promisiunile, păstrează-le secretele

Copiii au o memorie strălucită atunci când este vorba de propriile interese. Așa că nu face nepoților promisiuni pe care nu le poți respecta, pentru că riști să-și piardă încrederea în tine. Păstrează secretele pe care ți le încredințează. Le poți divulga părinților numai dacă este vorba despre lucruri foarte grave și este necesară intervenția lor pentru ca ele să fie îndreptate. Chiar și așa, solicită-le să intervină cu maximă discreție și să nu dezvăluie de unde au aflat. Altfel, pierderea încrederii nepoților va duce și la pierderea calității de confident, așa că nu vei mai afla niciodată lucruri care pot fi de-a dreptul importante.

8. Nu face diferențe între nepoți!

Este firesc ca nepoții să fie diferiți, să aibă în mod evident temperamente diferite. Chiar și dacă sunt gemeni! „În cazul în care bunicii au mai mulţi nepoţi, nu e deloc indicat să îşi facă favoriţi şi să trâmbiţeze cu emfază, eventual în faţa lor, care e pe primul loc în inima lor. De evitat sunt şi comparaţiile pe care bunicii ar putea să le facă între nepoţi, care nu aduc nimic altceva decât sentimente de dezamăgire, tristeţe şi inadecvare”, se arată în totuldespremame.ro.

Vârsta potrivită pentru a fi bunic

Pentru majoritatea oamenilor a deveni bunic este o experiență pozitivă, dar asta poate depinde de vârsta la care se întâmplă. Potrivit The Psychologist, bunicile tinere, încă active, ocupate, pot fi nemulțumite de acest statut, resimțind obligații pentru care nu sunt pregătite. În plus, ele sunt afectate de stereotipurile asociate cu bunicii și vârsta. („Sunt prea tânără pentru a fi bunică, acest lucru este pentru bătrâni, nu pentru mine.”) La cealaltă extremă, cei deveniți bunici târziu, la 70 de ani și peste această vârstă, sunt adesea dezamăgiți că nu mai sunt suficient de activi fizic pentru a profita de acest rol. Cei care au cele mai multe șanse să găsească rolul de bunic ca fiind unul plin de satisfacții și să se simtă foarte apropiați de nepoți, ar fi cei cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani.