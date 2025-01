Un cântec pierdut al Tinei Turner a fost redescoperit după 40 de ani. Cum sună piesa neauzită de public până acum

Melodia „Hot For You Baby” trebuia să facă parte din cel de-al cincilea album solo al lui Tina Turner, „Private Dancer”, lansat în anul 1984. Însă, piesa a fost atunci scoasă de pe album și regăsită abia în zilele noastre, potrivit BBC.

Piesa, înregistrată de Tina Turner la studiourile Capitol din Hollywood, a fost regăsită la cea de-a 40-a aniversare a albumului de succes „Private Dancer”. Ea a fost compusă de muzicienii australieni George Young și Harry Vanda și produsă de John Carter, care a semnat cu Turner în ciuda reticențelor casei de discuri.

Lansat în mai 1984, „Private Dancer” a propulsat-o din nou pe Tina Turner în lumina reflectoarelor, după mai mulți ani dificili în urma divorțului de soțul ei abuziv și partenerul muzical Ike Turner.

Tina Turner, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe rock, cunoscută pentru prezenţa sa scenică și pentru o serie de hituri, printre care „The Best”, „Proud Mary”, „Private Dancer” și „What’s Love Got to Do With It”, a murit în 2023, la vârsta de 83 de ani, în Elveția.