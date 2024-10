Un cunoscut om de afaceri a refuzat să intre în PNL în locul fostului ministru Tătaru, urmărit de DNA. „Am discutat cu Lucian Bode…”

Adrian Porumboiu a primit recent oferta de a deveni șef al filialei PNL Vaslui și de a candida la Senat.

Acuzat de mită în calitate de medic, fostul ministru Nelu Tătaru a fost demis din funcția de președinte al filialei Vaslui a PNL. Totodată, Tătaru a fost eliminat de pe lista alegerilor parlamentare. Ca să umple golul, liberalii l-au curtat pe Adrian Porumboiu, fost cunoscut arbitru internațional de fotbal, ex patron de club și important om de afaceri.

Adrian Porumboiu. Foto: Agerpres

„Am discutat cu Lucian Bode și i-am transmis răspunsul meu negativ. Propunerea pe care am primit-o, aceea de a prelua conducerea Organizației Județene a Partidului Național Liberal Vaslui și de a candida pe listele pentru Senat, este una onorabilă. Totuși, după ce m-am consultat cu familia și am analizat situația, am decis să refuz. Îi urez succes celui care va prelua funcția de președinte și sper că va reuși să facă treabă bună pentru partid și pentru județul Vaslui”, a spus Adrian Porumboiu pentru siteul local stiriest.

Adrian Porumboiu a mărturisit unor apropiați, intervievați de HotNews sub condiția confidențialității, că a fost tentat de ideea implicării în politică, dar că motivul refuzului a fost ”nesiguranța că pot schimba ceva”. „Guvernul acesta are un om specializat în plafonare ca ministru al Agriculturii, așa că ce încredere să am?”.