În dimineața zilei de sâmbătă, la ora 05:26:25 în zona seismică Vrancea s-a produs un cutremur slab, anunță Institutul Național de Fizică a Pământului.

Cutremurul a avut magnitudinea ml 3.4 și s-a produs la adâncimea de 140.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34.3km V de Focsani, 69.5km N de Buzau, 76.2km E de Sfantu-Gheorghe, 87.2km SV de Barlad, 89.1km S de Bacau, 90.5km E de Brasov.

Cutremur 21 noiembrie. Captură infp.ro

Seismul de sâmbătă dimineață a venit după ce în noaptea de marți spre miercuri a avut loc cel mai puternic cutremur din România din ultimii trei ani.

Seismul puternic de zilele trecute a avut o magnitudine de 5,7 și a fost resimțit și în țările vecine, Republica Moldova și Ucraina.

Cutremurul din noaptea de marți spre miercuri a fost cel mai puternic din România din ultimii trei ani, ultimul seism de peste 5 grade având loc pe 14 februarie 2023, în Gorj (5,7 grade). De asemenea, a fost cel mai puternic produs în zona Vrancea în ultimii șase ani. În 24 aprilie 2026 a fost înregistrat un seism de 5 grade în această zonă.

Foto: Dreamstime.com