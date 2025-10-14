Un economist prevede scădere economică pentru România, anul acesta și anul viitor. „O recesiune trebuie privită ca pe un proces de de curăţare, nu ca pe un proces malefic”

România riscă o contracție a economiei de 0,6% din PIB în acest an, a declarat, marți, economistul-șef al BRD, Florian Libocor, la o conferință organizată de Coface România, potrivit Agerpres. Scăderea economică va continua și anul viitor, urmând să ajungă la 2%, consideră economistul care vede recesiunea ca pe un proces de „întremare”.

“Pe mine mă amuză teribil opinii de genul “noi vedem o uşoară contracţie, dar o să spunem că o să fie uşor sub 1%”. Am avut genul ăsta de discuţii şi le-am transmis celor cu care am discutat. În felul acesta îi păcăliţi până şi pe guvernanţi pentru că ei au impresia că calculele pe care şi le-au făcut sunt bune, pentru că le confirmaţi acele calcule şi n-aveţi argumente”, a spus Libocor.

În opinia economistului, sunt multe semne care arată recesiunea. „Uitaţi-vă la consum, uitaţi-vă la variaţia stocurilor, uitaţi-vă la modul în care evoluează preţurile, uitaţi-vă la industrie, uitaţi-vă la agricultură. Uitaţi-vă unde vreţi, absolut unde veţi, în panoul ăla care arată cum se formează PIB-ul pe venituri şi pe cheltuieli şi veţi avea destul de multe semne de întrebare.

„Nu este un proces malefic”

Libocor consideră că recesiunea nu trebuie văzută ca un „proces malefic”.

„O recesiune trebuie privită ca pe un proces de întremare, un proces de curăţare. Nu ca pe un proces malefic, pentru că nu e malefic, pentru că de asta există ciclu economic. Altfel, am sta mereu pe creştere, o frumoasă utopie”, a precizat Libocor.

„Cred că mulţi şi le aduc aminte chiar şi acum. Deci avem în vedere o contracţie a economiei, undeva de până în 0,6% din PIB în acest an, care va continua cu o contracţie şi anul viitor, de peste 2%. Acestea sunt cifrele din scenariul central din momentul de faţă. Dacă cineva asumă că liberalizarea preţurilor energiei şi gazelor nu va avea un impact asupra consumului, principalul motor al creşterii economice, este liber să o facă. Dar nu va convinge. Cel puţin nu pe mine”, a explicat Florian Libocor.

Spre deosebire estimările făcute de Libocor, datele Coface arată că economia României ar prea creşte cu 0,5% anul acesta şi cu 1,2% anul viitor. România va avea una dintre cele mai anemice creşteri din regiune, în urma sa fiind doar Austria, cu o creştere de 0,4% în acest an şi 0,6% anul viitor.

„Este o glumă creșterea veniturilor după majorarea TVA”

Economistul consideră că este o glumă afirmația potrivit căreia majorarea cotei TVA a adus venituri în plus la buget.

“Prima regulă care s-a schimbat a fost majorarea TVA, prima dintre cele mai consistente, de la 1 august, şi deja se vorbeşte despre majorarea veniturilor. Este o glumă. Ceea ce am văzut majorat sunt efecte, dacă doriţi întârziate, sau în sfârşit, efecte ale fostei colectări întărită oarecum puţin prin aparatul de colectare, nicidecum efecte ale majorării TVA”.

La rândul său, Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România, a afirmat că se observă o scădere puternică a consumului, creşterea şomajului şi a insolvenţelor, ceea ce este consistent cu un episod de recesiune.

“Chiar şi recesiune dacă ar fi, ar fi o recesiune uşoară anul acesta, adică sub 1% scădere economică. Practic jucăm la zero anul acesta. Anul viitor poate jucăm spre 1%, dar nu văd mari şanse de relansare economică. Politica fiscală este o piedică importantă şi deficitul este o piedică importantă în a relua creşterea economică. Însă acesta este scenariul de bază. Scenariul de risc este cel cu downgrade în care e cu totul altceva şi să sperăm că nu ajungem acolo”, a spus Adrian Codirlaşu.